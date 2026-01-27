卓冠廷：黃國昌版國防特別條例，就是「丟人現眼」

記者李鴻典／台北報導

台灣民眾黨立法院黨團昨（26）天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。民進黨新北市議員卓冠廷重轟，民眾黨版國防特別條例，就是「丟人現眼」。

卓冠廷說，來看看這所謂的「國會戰神」版本有多荒謬：

1.第一條「聯合作戰效能」寫成「聯合作效能」；第四條「反裝甲型無人機」寫成「反甲型無人機」。用抄的還可以漏字喔。

2.昨天記者會把美國軍備能罵的都罵了，但還是把美國開的全編了，不只是品相，連數量、金額都跟美國去年公布的對台軍售一模一樣。

3.承上，黃國昌在記者會上喊「立法的時候就綁定特定的廠商那是一件很奇怪的事」。那請問，政院版是有寫哪家廠商嗎？你自己把海馬斯、M109、標槍飛彈都寫出來了，你有可能不跟洛克希德馬丁、雷神、貝宜系統買嗎？

4.如果黃國昌有認真參加上上週的機密會議，那他就會知道除了美國已經公告的3,000多億軍備項目，還有很大一部分是美方基於互信還不能公開的項目，黃國昌卻裝作沒這回事。

卓冠廷指出，這版本把關鍵的戰略預算砍掉，只留下已公告項目，甚至連文字都錯誤百出。再講一次，黃國昌版本的國防特別條例，四個字，就是「丟人現眼」。

