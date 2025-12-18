「卓別林孫女」也有參演 《阿凡達3》破紀錄空降冠軍

詹姆斯卡麥隆（左）在片場細心指導奧娜卓别林。（二十世紀影業提供）

好萊塢科幻史詩片《阿凡達：火與燼》（簡稱《阿凡達3》）以IMAX 3D、杜比影院3D、4DX及ScreenX各版本熱映中，上映首日空降全台票房冠軍，以1800萬空降票房冠軍、刷新首部曲《阿凡達》的開票紀錄，詹姆斯卡麥隆再度證明自己的票房號召力始終不減。

在今（18日）公佈的最新宣傳影片中，群星由衷讚揚《阿凡達》系列與本集，雪歌妮薇佛直呼：「這樣的作品我前所未見！」柔伊莎達娜有感而發地說：「那是一種令全世界為之著迷的體驗。」詹姆斯卡麥隆也闡述：「《阿凡達：火與燼》是集前2部作品整個冒險的最終篇章，能在電影院裡創造出驚奇感，利用最先進的3D設備，將演員栩栩如生的演出呈現在觀眾面前，讓觀眾相信這奇幻世界宛若真實。」

片中初次登場的大反派－灰燼族首領「瓦蘭」野蠻霸道但又帶點性感的氣息，讓不少觀眾看完後紛紛被圈粉，該角色由傳奇喜劇大師查理卓別林（Charlie Chaplin）的39歲孫女奧娜卓別林，在今日加碼公開拍攝花絮中由群星細聊她的魅力，片中跟她有火辣對手戲的史蒂芬朗更表示：「奧娜的表演有種獨特的魅力」，山姆沃辛頓亦回應她的演出在大銀幕上看時「那種感覺更震撼、更恐怖」。

