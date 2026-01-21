卓叫戰 藍白接戰辦電視辯論

針對中央政府今年度總預算未排入審查，行政院長卓榮泰(前)要求與立法院辯論、對話。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

針對立法院至今尚未將今年度中央政府總預算交付委員會審查，行政院長卓榮泰二十一日率先叫陣要求辯論，國民黨立院黨團願正面迎戰辦三場電視辯論，民眾黨團也願接戰，未料，行政院又改口，民眾黨團笑卓先叫戰後龜縮，並隔空喊話總統賴清德要不要上場救援阿斗。

卓榮泰昨出席公共工程金質獎頒獎典禮前受訪，要求與立院直接辯論。卓榮泰表示，總預算代表總統對國家的願景以及政院的施政計畫，不容許被延宕與被分割，他要求與立法院辯論、對話，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

國民黨團書記長羅智強鄭重回應，將正面迎戰、直球對決、民意裁判，他相信堅信真理越辯越明，辯論即是檢驗政府的起點；這絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢，黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決。第一場是黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰，第二場黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君，第三場為首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

民眾黨團總召黃國昌指稱，卓榮泰有時間叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。既然提出要求，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

不過，行政院會下午四點再回應指，國會就是最大、最好的公開平台，呼籲黃國昌把握會期最後七個工作天，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

黃國昌表示，卓榮泰先叫囂要求直接辯論，不到兩小時態度又急轉彎，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人，面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？

黃國昌表示，除中央總預算案，他還願意連同軍購特別條例一併與賴清德公開辯論，且只要多數人民認為賴清德總統講得比他有道理，他就以台灣民眾黨主席身分公開承諾黨團八票就支持行政院版的軍購特別條例！