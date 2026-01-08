卓喊年度總預算「尚未付委」是憲政首例：國防影響最多

115年中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰率各部會首長今上火線說明，卓榮泰感嘆，總預算在去年的8月底送立法院審議，至今超過4個月，還沒有交付到委員會，這是我國憲政史上的第一次；他也呼籲，請立法院盡快的審議115年度中央政府總預算，給中華民國台灣國家跟國人一絲絲的溫暖。

今天是新年度開始的第一個行政院會，卓榮泰今率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵，以及多名部會首長出席院會後記者會。卓榮泰指出，他今天原想排定的新年度政策執行報告，卻只能聽取「115年度中央政府總預算未能依限完成審議報告」。

卓榮泰表示，這是史上第一次，到了新年度總預算案連付委都還沒，是憲政史上第一次。無法動支的總額高達2992億，包括新興計畫1017億、經常性經費延續性經費計劃增加的有1805億，加上第一、第二預備金170億，總數就是2992億。

卓榮泰製出，總預算未過影響之大，不只13個部會受影響的部分，地方財政也受嚴重衝擊，總計有637億難以執行；尤其新版財劃法對地方財政分配不均，中央特地在總預算中編列321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年，否則屏東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣以及澎湖縣財務調度會出問題，恐怕面臨舉債。

卓榮泰指出，國防預算所受的影響是最多，高達752億，其中包括國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員方面，都受到極大影響，特別最近發生戰鬥機墜海事件，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等也在總預算內。

卓榮泰表示，今年冬天雖然來得比較晚，但這幾天大家都可以感受到冷氣團威力，天氣這麼冷，應該給國人更多溫暖，在下一次汛期來臨前，必須要加大、快速完成更多排水整治工程，也必須給農業縣市、離島更多的財政支援，要給桃園、給花東、南部的嘉南地區，更多的軌道建設，我們都願意做。

卓榮泰指出，國家正跟時間賽跑，跟全世界競爭，拖住國家往前走的腳步，會讓台灣失去現在的競爭力；國家經濟力正往上飛揚，股市相當好，政府希望讓社會分配更公平，必須要有更多資源，科技發展不能停、疫情侵襲後的疫苗研發、藥品供應也要加強，增加與友邦的國際經貿合作，也不能慢下來。

卓也強調，請立法院儘快理性審議總預算案，在寒冬中給國家跟國人一絲溫暖，請朝野各政黨能共同合作，審預算是立法院的職責、編預算是行政院的工作，「我們一起完成，一起為國家為台灣投資未來把握現在，才能守護國安壯大台灣」。

卓榮泰最後喊話，拜託各部會首長，雖然有2992億元預算無法順利執行，但還有其他部分，新年度開始，還是要奮力向前，在《預算法》容許下，把所有施政依序展開，對地方政府的各種協助也能如序進行，對人民的所有能諾能一一落實。

