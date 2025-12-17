卓喊「被倒閣是民主勳章」林濁水揭藍白利害本質：實現不了

立法院日前通過再修版《財政收支劃分法》，行政院15日召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰宣布，依照《憲法》第37條決定，不予副署本次修法，更稱「若被倒閣將是自己畢生的民主勳章」。對此，民進黨前立委林濁水分析藍白的利害本質，直言卓榮泰領取「民主勳章」的願望「應該實現不了了」。

行政院15日下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，期間卓榮泰表示，自己多次公開、私下拜會立法院長韓國瑜及各黨團，想提出解決之道，但所有努力沒有一件達成，就算跟韓談好後續工作，也沒有一件可以如願。卓榮泰痛批韓國瑜，拒絕總統賴清德茶敘邀約，是關閉協商合作的道路，立法院就是一院獨大、一院獨裁，若被毀憲亂政的國會及政黨提出倒閣不信任，將是自己畢生的民主勳章，自己願意成為護憲鬥士。

林濁水今（17）日在臉書發文表示，卓榮泰的話說得很壯烈，但是自去年國會亂鬥開始，民進黨立院黨團總召柯建銘就一再嗆聲，激勵藍白要勇敢、要倒閣了，只是藍白硬是相應不理，現在也同樣看不出藍白突然「勇起來」的跡象；卓榮泰強調不副署和倒閣是對等公平的一對制衡機制，現在合憲地行使不副署權，在野不依憲倒閣，卻繼續在立法院違憲亂政，將自取敗亡，然而迄今藍白根本無動於衷。

林濁水點出，關鍵在於綠講憲政、認為「不副署VS倒閣」是一套公平的憲政遊戲；藍白講利害、認為這樣玩遊戲不公平，藍白從利害本質出發：目前朝野鬥的兩造是藍白VS綠，不是藍白VS卓榮泰，倒閣成功但綠繼續執政，不但沒什麼利益，還要冒國會被解散的風險；一旦解散重選且藍白選贏，民進黨還是不交出政權，藍白倒閣多此一舉；若選輸了，倒閣就成為藍白自殺之舉。

因此，林濁水直言，雖然柯建銘開始呼籲，卓榮泰悲壯發言，憲政學者發言力挺，但卓從憲政出發、賭上烏紗帽，要當得成「憲政鬥士」，領得到「民主勳章」的願望，在藍白從利益計算出發之下應該實現不了了。

