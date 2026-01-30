卓嗆在野：海鯤號浮上來了

潛艦國造原型艦海鯤艦30日再度潛航測試，行政院長卓榮泰表示，海鯤艦已經如在野黨立法委員所說的沉下去又浮上來了。(中央社)

記者王誌成∕綜合報導

行政院長卓榮泰卅日至高雄出席航太產業座談會時表示，海鯤號經過長時間國艦國造程序後，已經如在野黨立法委員所說的沉下去又浮上來了，代表潛艦製造技術跨步往前。

卓榮泰致詞表示，總統賴清德多次提及競逐太空、探索海洋，而探索海洋部分大家也看到初步成果，「海鯤號經過長時間國艦國造程序後，已經如在野黨立法委員所說的沉下去又浮上來了，我們就是浮上來了」，未來也會經過更精密作業，持續進行檢測與試驗，至少在水密性與平衡穩定性部分昨天已得到初步成果。

卓榮泰說，總統與行政院所提出的「強化韌性的國防軍購特別條例」當中，希望引進更多ＡＩ技術，讓台灣有更先進、精準軍事武器，並發展國防相關連產業，而第一線的就是在場航太產業，以及軍工產業要緊密連結在一起，「也希望立法院能看到這一點，不要認為軍工相關產業不重要」。

卓榮泰也向在場產業人士說明關稅談判結果，他說，台灣的百分之十五不疊加關稅已是美國逆差國中最好的，美國的逆差國包括中國、日本、越南等；而且二三二條款當中，高科技的半導體及衍生品，台灣又得到最惠國待遇，這也是全球第一個且現在應該還是唯一的一個，全世界各國都在學習台灣這個模式。

卓榮泰也提到，不只是關稅談判，台灣在前兩天談妥的「經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ），此次獲得七大主題具體結論，而且簽訂「矽盛世宣言」，以及台美經濟安全聯合聲明。