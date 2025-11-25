卓嗆立委 要地方補助得靠政院版財劃法

行政院長卓榮泰25日在立法院表示，行政院本周會與地方溝通《財劃法》。（姚志平攝）

藍白25日在立院程序委員會擋下行政院版《財劃法》修正草案，行政院長卓榮泰答詢時動怒稱立委們都要求中央補助地方建設，卻不肯談《財劃法》，強調「要補助就要修到行政院的院版《財劃法》」，並批在野黨指責財政部提不出各縣市補助金額的試算表，但立院1年修3次《財劃法》，哪次在野黨付委前提出數字版本？「這是雙重標準，為難政府。」

立法院會昨進行交通組質詢，不少立委把握機會爭取地方建設。綠委邱議瑩質詢時關注《財劃法》議題，指《財劃法》似乎愈修愈偏離軌道。卓榮泰回答，立院去年通過的新版《財劃法》及今年11月14日的再修正版，愈修問題愈大，最新三讀通過的版本更讓中央政府無法編列預算。

卓揆強調，過去1年，行政院6次跟地方政府的財主人員，包括地方首長交換意見；在立法院裡也請執政黨團在協商時適度提出，以及在協商前先向在野黨說明政院版的內容精神，希望藍白能心平氣和坐下來，看看政院版的《財劃法》垂直分配、水平分配有沒有比較合理公平，如果有，大家何不慎重地來面對？

卓榮泰氣憤表示，院會中十幾個委員質詢下來，都要求中央補助，但是都說「不要跟我談《財劃法》」，這是矛盾的，「要補助就要修到行政院的院版《財劃法》，（修完）行政院就可以補助」。

此外，新北市副市長劉和然25日表示，前兩天他特別拜託蘇巧慧等12位新北市區域立委，希望未來審查《財劃法》行政院版本時，一定要幫新北市民全力把關，尤其是蘇巧慧已經代表民進黨參選新北市，一個城市的市長，面對這個問題不可以閃躲，也不可以模糊焦點。

劉和然問蘇巧慧，如果行政院的版本對新北市民是不公平的，人均預算還是最低，您有沒有勇氣站出來表達「我反對行政院版本的《財劃法》」？也就是說，民意與黨意之間，新北市的權益、市民的權益可以高過黨意。