卓拒執行財劃法 藍將提譴責案

國民黨團九日召開記者會，指行政院長卓榮泰拒不執行經總統公布之法律，違背《中華民國憲法增修條文》精神，將在國會提出譴責案，要求行政院依法行政。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

立法院上週否決行政院對《財劃法》修法的覆議案後，行政院長卓榮泰表示「沒有必須執行的壓力」。國民黨團九日召開記者會，指卓榮泰拒不執行經總統公布之法律，已違背《中華民國憲法增修條文》精神，並宣布將在國會提出譴責案，要求行政院依法行政。

國民黨團書記長羅智強表示，覆議遭立院否決後，行政院長依法只能「接受」或辭職；但卓榮泰卻公開宣稱不執行新版《財劃法》。行政院已八度提出覆議、八度遭否決，卓榮泰拒絕執行通過法律，對地方財源及自治均造成影響。

首席副書記長林沛祥表示，卓榮泰成為中華民國史上首次八度覆議的行政院長，覆議遭否決後又拒絕依法執行。他引述學者李忠憲意見指出，公布的法律若不執行，將動搖權力分立基礎，影響憲政秩序。行政院亦未依規定編列軍人加薪及警消所得替代率提高等相關預算，使政府施政產生不確定性。

林沛祥並指出，行政院若以「已讀不回」方式面對法律，執政的可信度將受到影響，中央集權與財源未下放才是拒不執行的真正原因。憲政制度須被維持，任何拒絕依法行政的態度，都將使台灣民主面臨風險。

副書記長王鴻薇表示，新版《財劃法》經總統公布後即具法律效力，行政院卻拒不執行，相關作法已引起親綠學者及前官員質疑。行政院長副署後不得再宣稱法律「有問題」，行政部門須遵守法治，不應由個人意志決定法律是否執行。

王鴻薇指出，學者與法律界人士均認為行政院拒不執行法律將產生風險，憲政精神亦會受損。呼籲行政部門懸崖勒馬，尊重法律與制度，避免國家運作受影響。

國民黨立委葉元之表示，代議政治核心在於行政機關依法執行立法機關制定的法律。若行政院以主觀判斷決定是否執行法律，民主制度將受到侵蝕，法治亦將退化。新版《財劃法》目的在強化地方財政自主，若行政院拒不執行，將影響地方政府的統籌分配款，相關政治責任需明確面對。

葉元之並表示，行政院拒不執行法律的態度，與民主政治精神不符，呼籲行政院尊重人民授權與法治原則，避免造成制度性後果。