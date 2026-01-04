卓揆下令不准播！否則抓回去 陳水扁新節目開播前2小時突喊卡

陳水扁新節目《總統鏡來講》首播前緊急喊卡。（翻攝自陳水扁Threads）

前總統陳水扁目前仍為保外就醫的身分，他近日計畫在「鏡新聞」頻道開新節目《總統鏡來講》，原定今（4日）上午10點首播，未料在上午8點左右他突然發文表示：「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，已預錄好的節目緊急停播。

陳水扁日前發文宣布他將在鏡電視開設節目《總統鏡來講》，於「鏡新聞」YouTube頻道上架播出。台中監獄日前證實，陳水扁有口頭申請，他們也告誡他務必遵守保外醫治的相關規定。由於節目是在YouTube頻道上架，NCC表示不在他們的管轄規範內。

《總統鏡來講》預計每週日上午10點線上播出，未料今日首播就遇到狀況。陳水扁上午8點發文表示，雖然NCC放行以線上播出，但矯正署長林憲銘卻透過電話向他證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了」。

陳水扁以保外就醫的身分主持節目或參加公開活動屢屢引發爭議，如今預錄好的節目也在卓揆一聲令下緊急喊卡，是否踩到紅線再度掀起討論。

