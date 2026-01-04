卓揆下令阿扁新節目停播否則抓回籠？童仲彥點破是他

前總統陳水扁新節目原定今（4日）早上10點時首播，不過阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，前台北市議員童仲彥認為，不是卓榮泰，而是總統賴清德；以他對卓榮泰的瞭解，他非常尊敬阿扁 。

針對卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，童仲彥今(4日)在臉書粉專表示，不是卓榮泰，是賴清德！阿扁開節目，賴挫咧等，記得民進黨立院黨團總召柯建銘爆料，大罷免時每週向賴清德報告嗎？

童仲彥接著表示，以他對卓榮泰的瞭解，他非常尊敬阿扁 ，而且重情重義，他擔任行政院長後，套句台語，專門搭賽耶。

網友留言表示，「怕一個不小心說了不該說的」、「大罷免大烙賽」、「扁真怕就不會說出來了，這明擺著是把卓放上架子火烤」、「那這樣子卓就不會下台了，需要有人背鍋」、「以保外就醫的角度，阿扁其實已經很多次踩在紅線內，沒抓他回去其實法務部已經失職」、「早就該回去關了」、「台獨金孫最後還是沒能放過台灣之子？只能靠台灣阿童一一點破」、「突然很期待雙柯上扁節目」。

還有網友質疑說，「不是說政黨沒有干涉司法嗎？怎麼卓榮泰有權直接說禁止，下令抓人了？」、「行政院長下令？皇上？」、「法治國家？！關與不關，竟然是官員說了算？不是法條決定？！」

