卓揆下令阿扁節目播出「就抓回去關」？ 矯正署發聲了

陳水扁爆料新節目是因卓揆下令才喊卡， 矯正署強調是中監經審核後依法予以駁回，針對是否收到閣揆指示，則稱沒有收到相關訊息，無從評論。(蔡依珍攝)

前總統陳水扁原定今日將於鏡電視播出新節目《總統鏡來講》卻臨時喊卡，他爆料稱是行政院長「卓榮泰下令」，矯正署對此回應，是中監經審核後依法予以駁回，針對是否收到閣揆指示，則稱沒有收到相關訊息，無從評論。

陳水扁日前在臉書「陳水扁新勇哥物語」預告，將於1月4日上午10時於鏡新聞主持國政訪談新節目《總統鏡來講》，主打講出真相、理想等台灣新力量，然而卻在首集播出日時，以「卓院長下令，阿扁不來了」為題，在臉書爆料矯正署長林憲銘在電話中向他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，「期待阿扁主持總統鏡來講的觀眾，抱歉讓大家失望了！」

矯正署發言人、副署長劉明彰對此表示，受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定落實訪查及督管，至於節目不播，是不是受到行政院長指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。

矯正署也發聲明指出，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，是讓無法在監內接受適當醫療的受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。陳水扁辦理保外醫治至今，都是台中監獄依規定派員訪察、督管保外期間所有活動，這次中監也是本於權責，按管理辦法第7條規定，實際查核陳水扁所提的申請與病況，依法予以駁回，並落實督管陳水扁務必恪守相關規範。

