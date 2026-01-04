卓揆下令陳水扁節目停播否則抓回籠？ 矯正署：台中監獄審核依法駁回

前總統陳水扁原受電視台邀請，今（4）日起要在YouTube平台主持網路節目《總統鏡來講》，卻臨時喊卡，陳水扁在臉書稱是行政院長卓榮泰下令不准播出，引起議論。而稍早矯正署說明，陳員保外醫治至今，均由台中監獄依法督管，此次審核所提申請與病況，依法予以駁回。

陳水扁今天上午發文稱，原定1月4日首播《總統鏡來講》節目，雖然NCC放行線上播出，矯正署林署長卻跟他以電話證實，卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」，因此宣布節目停播。

而法務部矯正署發布新聞稿說明，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」 規定，係使無法於監內接受適當醫療之受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

矯正署表示，有關陳前總統辦理保外醫治至今，均由台中監獄依該法令派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，該監係本於權責，按管理辦法第7條規定覈實審核陳員所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管陳員務必恪守相關規範。

