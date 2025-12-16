資深媒體人趙少康。（圖／資料照片，圖源：翻攝自趙少康Facebook）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式有錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再度攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距。對此，行政院提出藍白再修版《財劃法》覆議案，12月5日再遭藍白攜手否決。行政院長卓榮泰昨（15）日正式宣布不副署藍白再修版《財劃法》，並表明「立法院可以依照《憲法增修條文》的規定，可以對行政院長提出不信任投票（即倒閣）制衡。資深媒體人趙少康今（16）日在Facebook上發文喊話藍白不要上當，並稱「倒閣與解散國會是單面刃，完全不對等。」

廣告 廣告

趙少康表示，如果倒閣、重選，就像大罷免投票一樣，台灣選民也會用選票重重教訓民進黨，但每年選一次立委，這是遭受內憂外迫的台灣目前最重要的事嗎？「2024選立委，2025大罷免，2026重新改選，誰知道2027會不會又搞一次大罷免？」

趙少康指出，民進黨的倒閣與解散國會完全不對等，民進黨輸不起，發動名不正言不順的大罷免大失敗後，又想出把憲法踩在腳底下的不副署、不公布的爛招，現在更頻頻喊話藍白要求倒閣，以便可以解散國會、重新改選。

趙少康批判，民進黨治國沒半步，想出的都是旁門左道。「原來憲政精神的倒閣後全面改選，是互相制衡的雙面刃，你敢倒我的閣，我就要你付出重選的代價，但現在完全沒有雙面刃的效果，反而只是單面刃，重選了半天，就算藍白還是多數，行政院長任命照樣不需要立法院同意。」

趙少康更表示，賴清德甚至可以不理立法院再任命卓榮泰當行政院長，只有立委付出代價，賴卓根本不需付出成本「賴卓做的是無本生意，藍白除了傻了、瘋了，否則為什麼要隨之起舞？」

趙少康於文末再籲藍白「千萬不要意氣用事，千萬不要上當！」

更多新聞推薦

● 卓揆不副署再修版《財劃法》並稱立院可提倒閣制衡 趙少康喊話藍白別上當