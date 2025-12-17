即時中心／顏一軒、陳治甬報導

行政院長卓榮泰前（15）日下午召開「捍衛憲政秩序」記者會時宣布，政院將不予副署立法院11月14日三讀之《財劃法》版本，創下憲政首例。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，「不副署」就是一個「手煞車」，但這只能幫助汽車在墜入懸崖之前「緊急煞住」，倘若要回歸正軌，仍有賴憲法法庭繼續恢復運作、立院光明正大接受政院版《財劃法》付委審查，共兩個方向。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，卓榮泰接受專訪時透露，他去（2024）年上任後就有做好「不副署」的打算，而且未來要建立「不副署」三個標準，民進黨團會繼續支持行政團隊嗎？

對此，鍾佳濱回應，「不副署」就是一個「手煞車」，它是在煞車系統失靈的時候一個緊急的裝置，就算是「手煞車」也有它的規範，什麼情況下可以啟用、效果有多少，這個都是有待去發展中的概念。

不過，鍾佳濱說，民進黨團不斷強調行政院長的副署權，不是基於對國會的對抗，而是行政權在遇到其他憲政機關侵犯時，一個自我保障的措施，所以最好是回到憲法規定的常態救濟機構，只要憲法法庭能夠恢復運作，其實行政院長的副署權就能夠回復到其常態的狀態。

鍾佳濱再三呼籲，如果要化解目前的僵局，單靠這樣的「手煞車」是不夠的，它只能幫助汽車在墜入懸崖之前緊急煞住，至於未來能否導回正軌，還是有賴兩個方向。

鍾佳濱論述，第一，憲法法庭繼續恢復運作；其次，如果立法院多數認為《財劃法》相當重要，那麼應該光明正大接受行政院的版本付委審查，因為政院版到目前為止沒辦法在立院交付審查。

他續指，立院過去一整年已三度對《財劃法》進行三讀，其中11月21日所通過的第三個版本，已經在12月3日公告實施；至於11月14日暴衝版的《財劃法》，雖未能經副署公布生效，但要解決目前的問題，可以由立院再度審議政院版《財劃法》。

鍾佳濱強調，藉此就可將原來國會多數所通過的暴衝版的《財劃法》與政院認為沒侵犯到其職權、確保國家財政永續發展的版本調和處理；因此，化解僵局有待立院往前一步，能否接受政院版《財劃法》重新交付審議，以及願不願意適度讓憲法法庭癱瘓的狀況予以解除；「手煞車」只能維持車子不要墜崖，但是車子能否恢復常態行駛，也有賴掌握國會多數的國、眾兩黨的智慧。







原文出處：快新聞／卓揆不副署只是手煞車 鍾佳濱曝化解憲政僵局「2解方」

