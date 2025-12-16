卓揆不副署喊「不滿來倒閣」 藍：沒必要陪綠「扮家家酒」

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，並喊話在野有意見的話，可以對他提出倒閣。（圖／東森新聞）





行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，並喊話在野有意見的話，可以對他提出倒閣。隔一天，民進黨立委也繼續酸藍白就是不敢面對民意檢驗，這讓國民黨立委氣炸了，表示沒有必要陪民進黨玩扮家家酒，更砲轟執政黨把行政院長當成菜瓜布。

立委（民）鍾佳濱vs.立委（國）洪孟楷：「倒閣就算成功，也不見得會被解散國會啊，（不需要倒閣，不必要倒閣，沒有必要陪你民進黨政府玩扮家家酒。）」

在行政院宣布不副署財劃法後，綠營猛酸不滿就提倒閣，別怕國會改選，藍營明確表態門都沒有。

立委（民）鍾佳濱vs.立委（國）洪孟楷：「對自己是否代表社會主流民意完全沒有信心，（拿免洗的行政院長，來換真金白銀一票一票，真實選出來的國會議員，天底下有那麼便宜的事情嗎？）」

網紅CHEAP也點出，在野之所以不願冒這個險，因為行政院長下台，總統可以再任命屬意人選，而藍白在國會已經過半，何必一起翻桌？除非總統一起重選才公平。

立委（民）鍾佳濱vs.立委（國）羅智強：「就很像周星馳的電影，你打我啊，你打我啊，今天卓榮泰行政院長已經被你搞得像菜瓜布一樣，換掉一個卓榮泰，有千千萬萬個卓榮泰啊，（其實這點不難，只要倒閣，國會解散重新改選，藍白在野多數取得2/3席次，就可以對總統發動罷免提案。）」

綠營以此繼續刺激，這時台灣民意基金會董事長游盈隆也拋出提前改選的可能因素，是新上任的國民黨主席鄭麗文等待大顯身手，就以台灣史上最大的政治豪賭來打破僵局。只不過看到現階段在野反應，只有民眾黨要上街抗議。

立委（國）羅智強vs.立委（民）陳培瑜：「（我們都會審慎來加以研究），街頭才能讓人民看到他們作秀，落實了他們就是一個只會作秀的政黨，（我們會加緊來推動各項民生法案的立法），他們一定是認為改選之後，新的台灣主流民意不會跟他們站在一起。」

打完了各自算盤，朝野似乎陷入更無解的政治僵局。

