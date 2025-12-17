卓揆不副署對抗藍白財劃法、賴清德硬起來了！黃創夏示警在野目的是「死體化政府」：民進黨該有「主動倒閣」覺悟

行政院長卓榮泰日前已定調將以「不副署」對抗藍白硬推的財劃法，反制國會毀憲亂政，總統賴清德今（17日）在中常會上也表達支持，並呼籲各憲政機關都應在合憲基礎下，團結合作推動國政。媒體人黃創夏示警，藍白只要造成國家運作停擺，台灣變成「死體化政府」，他們的目的就達到了，綠營其實也可以思考主動倒閣，尤其民眾黨正在內亂，未必沒有機會。

黃創夏表示，毫無疑問，賴清德終於覺悟要硬起來，以「不副署」向毀憲亂政、蠻橫立法的藍白立委發出戰書，開弓沒有回頭箭，所謂的「無煙硝的憲政內戰」拉開序幕；此時此刻，自從大罷免大挫敗充滿沮喪的民進黨支持群備感振奮，但是還是要示警性地追問賴清德和民進黨：然後呢！

黃創夏說，這樣的問法不是要找麻煩，而是要警示賴清德和民進黨，千萬不要以為大義凜然和輿論支持就立於不敗之地，真正的政治攻防從來不是「理」所當然，而是要能夠細膩規劃達到「勢」所必然，創造出可以主控的局勢，才有勝利的可能性。

黃創夏解釋，所謂「勢」就是要清楚認知對手的所有可能性，還有選擇關鍵而且有意義的戰場，他奉勸賴清德和民進黨，千萬不要以為群情洶洶和輿論支持，以及所謂的那些蛋頭學者的表態支持，就可以讓藍白立委感到羞愧，因此幡然醒悟，從此在國會當中一切照步來。

黃創夏指出，須知「千夫所指，無疾而死」只對正常人有效，譏諷國民黨不敢倒閣可以罵得很爽，但這些人哪裡會在乎呢？大罷免之後，他們已經自認已經是「從地獄活回來」，被罵、被笑，又何妨？

黃創夏說，也不要以為反正以後只要立法院亂立法，行政院就是不副署和不覆議就可以讓藍白立委體會到自討沒趣，他們未必是真的在乎那些所謂的法案，只要造成國家運作停擺，台灣變成日本引用摔角術語之所謂「死體化政府」，他們的目的就達到了。

黃創夏說明，「死體化」政府的危機並不只是朝野政黨的權力更迭或是消長問題，而是當蠻橫的對手越來越肆無忌憚，而且已經各自為政的胡作非為之下，國家不但不能運行，連政府解構都面臨瓦解，接下來就是「政府治理的徹底崩壞」，正好給了周邊不友善勢力有了兵不血刃就可以以最小代價吞而併之的輕而易舉機會。

黃創夏提醒，不要過度寄望於「憲法法庭」能夠在民氣可用之下重啟運作，在正常狀況下，憲法法庭是最好的仲裁者，但請翻翻台灣的數百條所謂的「大法官釋憲文」，甲說、乙說、丙說和通說，這些在司法界打滾久的人當然學養卓絕，但也深諳「做人處事」，面面俱到、各取所需的本領，有時候也是高人一等。

黃創夏提到，台灣的七次修憲當中，本來就是各種權謀計算和妥協勾串的過程，這部憲法條文有許多沒經歷真實考驗的空洞幻想，也有很多只是當時參與者的私心自用，要鬧就鬧大些，乾脆一次掀鍋讓所有思考不周的弊端完全爆發，在因此事憲法內戰所曝露的弊端浮現，之後要正式進行憲法修復，反而是台灣走向真正的「正常化國家」的新里程碑，「既然要戰，那就戰下去吧！」

黃創夏重申，民進黨不能寄希望於國民黨醒悟，其實也可以思考主動倒閣，而且民眾黨正在內亂，未必沒有機會。

黃創夏說，民眾黨內的黃國昌已經是自身難保的泥菩薩，光是他可能涉及的刑事案件，綜合目前的新聞資訊，檢調單位已經進入收網階段，而目前在任的八位民眾黨立委即將畢業，各自在追尋2026年2月1日失業之後的何去何從？正是可以各個擊破的良機。

黃創夏也指，最重要的是柯文哲正要找機會復出江湖，天下不亂柯文哲還沒有舞台，形勢有變，柯文哲更有重演明朝「奪門之變」的契機，太上皇重新復辟，誰說一定還是「藍白合」，綠與白基於戰略的「暫時性同盟」，何嘗不可。

