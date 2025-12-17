卓揆不副署挨批太上皇 謝長廷喊「立院可提倒閣」：日本常有朝野制衡設計

行政院長卓榮泰15日親自在行政院主持「捍衛憲政秩序」記者會。（資料照／趙雙傑攝）

行政院長卓榮泰日前宣布「不副署」立法院三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效，引發各界議論；國民黨立委對此則批，沒有任何民意基礎的卓榮泰，一人就可否定國會的決議，讓行政權成為立法權的太上皇。曾任行政院長的總統府資政謝長廷昨（16日）則是力挺卓，並表示立法院可以提倒閣，總統也可以隨時撤換行政院長，怎麼說是太上皇呢？且這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計。

謝長廷昨在臉書發文談到，有人說憲法爭議應由憲法法庭審議，但在野立委有先見之明，實質上早巳經把憲法法庭癱瘓了，既然不想在憲法法庭解決，就只能回到使用政治方式化解，這個時候，卓榮泰不惜把烏砂帽拿在手上，貼出黑白的照片，對良心負責，拒絕副署「違憲誤國」的法律，並願承擔被倒閣或撤換的後果，這個政治決定是悲壯的，其犧牲為大局的勇氣，值得肯定，因為此作法可為目前的政治僵局注入巨大的能量，讓癱瘓的政局又動起來，並可以爭取更多時間，方便各方善意和中道力量提出各種解決、協調或共生的方案，打開僵局，讓台灣可以繼續前進。

廣告 廣告

針對卓榮泰被批「太上皇」的質疑，謝長廷說，立法院可以提倒閣，讓卓下台，總統也可以隨時撤換行政院長，怎麼說是太上皇呢？有這樣的太上皇嗎？這未免太誇大了，即使總統支持院長，不撤換他也還有倒閣手段，「多數黨立委不敢提倒閣，說白一點，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計。」

有關違憲的質疑，謝長廷認為，憲法的演進就像是有機體，要隨著憲政運作而成長。既然有「副署」規定，應該解釋為是有意保留下來保護人民權利和維護民主體制的設計，這樣憲政才可以與時俱進的成長，達到人民權利保障書的根本目的。如把憲法規定解釋成什麼修憲時疏忽忘了刪掉的贅文云云，那是妄自菲薄，無異把憲法和修憲先進當成笑柄。至於保留副署權有什麼好處？在憲政實際運作中自然會慢慢顯化，卓榮泰適時拒絕連署就是好例子。

最後，謝長廷說，憲法的雙首長制，世界沒有先例，不能引用德國美國的例子硬套在自己頭上，台灣和法國的制度也只是類似，並?完全相同，立法院固然代表民意，但總統是人民直選，也有强大的民意基礎，對於立院濫權危害國家的法案，總統不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公布，這樣的設計反而顯得不合理。

謝長廷也提到，台灣的憲政運作，誰也沒有想到有一天會陷入政府失能，有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解僵局。所以憲法保留副署權的規定，即使原來是制衡總统的設計，現在應該解釋成可以善用來平衡立法院的專橫，達到保護人民和維護民主體制的目的。既然是依憲法第37條而行使，也沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來。最後大家發揮智慧讓台灣憲政發展成為世界獨一無二的模範經驗。

【看原文連結】