卓揆不副署擬+1？ 藍：憑什麼說違憲 學者：有形式審查權

朝野僵局懸而待解！行政院長卓榮泰決定不副署財劃法再修正案，引起在野黨砲轟。而他接受平面媒體專訪表示，針對停砍年金法案也將採取不副署的行動。卓榮泰的行為是否依法行政，引起朝野爭論，法律學者指出，目前這還是法律案，不是法律，所以沒有不依法行政的問題，也表示根據憲法，行政院長擁有法案的形式審查權。

立委(眾)張啓楷VS.立委(民)柯建銘VS.立委(眾)陳昭姿說：「民眾要的是你們的績效不是宣傳啊，績效非常好，柯總召你是立法機構，你不是行政機構，你要講道理嘛，好啦，改為凍結啦。」

一來一往聲音一度越來越大，但最終民眾黨團退一步妥協收場，今（17）日下午黨團協商討論總預算案，現在喬不攏的還有這，行政院長卓榮泰(12.15)說：「不予副署本次的修法。」行政院長卓榮泰不副署財劃法再修正案，引起在野黨猛批獨裁，但卓揆的行動不是沒有想過，他接受平面媒體專訪時坦言，去年在處理禁伐條例時，為了讓總預算案通過，行政團隊退讓了，但追加預算的法案一直來，屢屢破壞憲法及預算法規定，已經忍無可忍。

立委(國)賴士葆說：「怎麼會說我們違憲呢，他有什麼資格講我們違憲。」儘管在野黨炮聲隆隆，但黨內前輩發聲，總統府資政謝長廷臉書發文力挺，表示不副署是依憲法第37條而行使，沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來。

卓榮泰不副署成為憲政首例，在朝野間針對這舉動，爭辯是否符合依法行政時，學者也點出其中盲區，中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐說：「院長沒有依法行政這是錯誤的，因為它還不是法律，總統跟行政院長其實都可以審查，有所謂的形式違憲。」

法律學者進一步說明不副署的法源依據，民國12年曹錕頒布的憲法，有許多地方翻譯自德國威瑪憲法，民國25年的五五憲草則承襲曹錕憲法，其中提到，關係院院長的副署具有制衡立法院的作用，而現今的憲法第37條的行政院院長之副署，就是從關係院院長副署演變而來，因此行政院長應該具備形式審查權。

在財劃法之後不副署的震撼彈後，卓榮泰專訪時也透露，停砍年金法案將比照辦理，在野如何反制還是未知數，但可以確定的是，朝野僵局懸而待解。

