卓揆不副署擬+1？ 藍：憑什麼說違憲 學者：有形式審查權
台北市 / 綜合報導
朝野僵局懸而待解！行政院長卓榮泰決定不副署財劃法再修正案，引起在野黨砲轟。而他接受平面媒體專訪表示，針對停砍年金法案也將採取不副署的行動。卓榮泰的行為是否依法行政，引起朝野爭論，法律學者指出，目前這還是法律案，不是法律，所以沒有不依法行政的問題，也表示根據憲法，行政院長擁有法案的形式審查權。
立委(眾)張啓楷VS.立委(民)柯建銘VS.立委(眾)陳昭姿說：「民眾要的是你們的績效不是宣傳啊，績效非常好，柯總召你是立法機構，你不是行政機構，你要講道理嘛，好啦，改為凍結啦。」
一來一往聲音一度越來越大，但最終民眾黨團退一步妥協收場，今（17）日下午黨團協商討論總預算案，現在喬不攏的還有這，行政院長卓榮泰(12.15)說：「不予副署本次的修法。」行政院長卓榮泰不副署財劃法再修正案，引起在野黨猛批獨裁，但卓揆的行動不是沒有想過，他接受平面媒體專訪時坦言，去年在處理禁伐條例時，為了讓總預算案通過，行政團隊退讓了，但追加預算的法案一直來，屢屢破壞憲法及預算法規定，已經忍無可忍。
立委(國)賴士葆說：「怎麼會說我們違憲呢，他有什麼資格講我們違憲。」儘管在野黨炮聲隆隆，但黨內前輩發聲，總統府資政謝長廷臉書發文力挺，表示不副署是依憲法第37條而行使，沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來。
卓榮泰不副署成為憲政首例，在朝野間針對這舉動，爭辯是否符合依法行政時，學者也點出其中盲區，中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐說：「院長沒有依法行政這是錯誤的，因為它還不是法律，總統跟行政院長其實都可以審查，有所謂的形式違憲。」
法律學者進一步說明不副署的法源依據，民國12年曹錕頒布的憲法，有許多地方翻譯自德國威瑪憲法，民國25年的五五憲草則承襲曹錕憲法，其中提到，關係院院長的副署具有制衡立法院的作用，而現今的憲法第37條的行政院院長之副署，就是從關係院院長副署演變而來，因此行政院長應該具備形式審查權。
在財劃法之後不副署的震撼彈後，卓榮泰專訪時也透露，停砍年金法案將比照辦理，在野如何反制還是未知數，但可以確定的是，朝野僵局懸而待解。
更多華視新聞報導
政院擬「不副署財劃法」！逼藍白倒閣？ 羅智強批「陽謀」：國民黨不奉陪
行政院不副署財劃法 翁曉玲喊「嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算」：不做事就別領錢
政院不副署財劃法 藍：不會退卻將繼續推民生法案
其他人也在看
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 207
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 132
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 130
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 297
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲
立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 47
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 93
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 194
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 56
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 3
名家論壇》黃創夏／賴清德「戰（站）」起來
[NOWnews今日新聞]千夫所指無疾而死，那是指一般有起碼良知和道德感之人，千萬不要寄望那些已經肆無忌憚的人物，特別是本質就是政客的人物會因為群情洶洶就幡然醒悟，他們只會變本加厲，更加蠻橫衝撞，更會...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 28
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 18
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署 綠營大老：恐引發更大反彈
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。行政...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 322
總統籲立院撤違憲法案 重申合憲方式下願國情報告
賴清德總統15日院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
賴清德會是下一個尹錫悅？王鴻薇對比2人「如出一轍」舉動：細思極恐
南韓特檢組針對前總統尹錫悅發動戒嚴事件，經過長達180天的調查，終於公布正式報告，內容指出，尹錫悅早在2023年10月之前就開始準備宣布戒嚴，過程中還試圖挑釁北韓，引誘北韓進行武裝活動以作為戒嚴理由。對此，藍委王鴻薇在臉書發文表示，對比總統賴清德上任後一意孤行，發言一再挑起台海緊張氛圍，日前更公開支持行政院長卓榮泰不副署的舉動，讓人細思極恐。王鴻薇表示，南韓......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 6
挺卓榮泰「不副署」！謝長廷喊立院可提倒閣「但在野黨沒信心做這件事」
面對藍白聯手惡修《財政收支劃分法》，行政院提出覆議但遭到立法院否決，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」來反制，創下法案不副署憲政首例，總統賴清德也發表談話，痛批在野獨裁。曾任行政院長的總統府資政謝長廷在臉書發文力挺卓榮泰，直言不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量。他也建議立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台，但多數黨立委不敢做這件事，就是沒有信心，擔心國會解散落選而已。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 11
看不下去！政院不副署財劃法 林濁水警告民進黨「舊傷」未癒：當家又加碼對立
行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署的憲政首例。總統賴清德昨（15）日深夜發表談話，批判在野黨獨裁，立法院朝野攻防仍持續。對此，前民進黨立委林濁水直言，不副署固然超威，但本質上是當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布，對立法院11月14日三讀通過的再修版《財劃法》決定不予副署。他強調，面對行政、......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 22