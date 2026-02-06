卓揆不副署眷改條例 他評不倒閣就具正當性

▲行政院長卓榮泰今日宣布不副署《國軍老舊眷村改建條例》修法。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（6）日宣佈不副署《國軍老舊眷村改建條例》修法，強調這對老舊眷村改建基金財務造成負擔，更嚴重侵犯行政院依照《憲法》形成施政計畫。對此律師黃帝穎表示，依據憲法增修條文，如果立法院不同意行政院長不副署惡法，應提出不信任案，藍白過半可輕易讓閣揆解職，負起政治責任，但如果藍白不敢倒閣、不敢面對新民意，就代表閣揆不副署惡法具「憲法正當性」，未來不副署惡法可形成憲政慣例。

黃帝穎表示，藍白強行通過「眷改條例」，涉掏空全民2000億元，拿人民納稅血汗錢圖利少數高房價社區，明顯是不公不義惡法，如今行政院將拍板不覆議也不副署，這也是繼《財劃法》後，行政院不副署的第二例，表態支持閣揆不副署惡法以守護民主憲政與社會正義。

黃帝穎說明，依據憲法增修條文，如果立法院不同意行政院長不副署惡法，應提出不信任案，藍白過半可輕易讓閣揆解職，負起政治責任，但如果藍白不敢倒閣、不敢面對新民意，就代表閣揆不副署惡法具《憲法》正當性，未來不副署惡法可形成憲政慣例。

最後黃帝穎說，藍白過去強行通過《衛星廣播電視法》、《黨產條例》及《立法院組織法》三大惡法，藍白個案修法企圖圖利特定媒體無照上架、強搶人民56億元圖利國民黨附隨組織救國團、為立委貪污助理費除罪，藍白踐踏立法程序正義、違反權力分立，更踩到社會正義的底線，閣揆均可比照前例不副署，惡法不生效，惡害就不會發生。

