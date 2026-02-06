卓揆不副署立院三讀眷改條例修正案 總統府：總統同時函達五院院長

總統府發言台。（圖／資料照片，圖源：翻攝自總統府官網）





在中國國民黨與台灣民眾黨攜手下，立法院1月16日三讀通過修正《國軍老舊眷村改建條例》第3條，擬為台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜解套。不過行政院今（6）日表示，由於該修法只適用在某眷村，且無視個案司法敗訴確定、悖離個案立法禁止原則，也明顯違反憲法平等原則，因此行政院長卓榮泰決定不副署。稍早總統府亦表示，總統也同時函達五院院長。

有關立法院咨請總統公布國軍老舊眷村改建條例修正條文令文案，總統府發言人郭雅慧表示，公文送行政院後，經行政院長卓榮泰今（6）日加註意見，為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，基於行政院院長副署權，決定不予副署。總統同時函達五院院長。

郭雅慧說明，行政院卓院長加註意見為：「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。其明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修正條文不予副署。」

郭雅慧補充，立法院係在今年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請總統公布。

