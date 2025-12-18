卓揆不副署藍白再修版《財劃法》 國民黨質疑賴清德想要君主立憲嗎？
由於恐讓中央面臨違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，行政院提出藍白再修版《財政收支劃分法》覆議案，12月5日再遭藍白攜手否決。對此，行政院長卓榮泰15日宣布不副署藍白再修版《財劃法》，並表明「立法院可以依照《憲法增修條文》的規定，可以對行政院長提出不信任投票（即倒閣）制衡。中國國民黨今（18）日召開記者會，質疑賴清德總統與卓揆唱了違法、違憲的「雙簧」，依據憲法規定，對於三讀通過，且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間、總統也沒有不公布的空間。否則就如同清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」，難道「清德宗」的賴清德想要君主立憲嗎？
台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，對於最近情況感到非常的不解，行政院不副署是不應該發生，也不可以發生，根據《憲法增修條文》第三條「覆議時，如經全體立法委員二分之一決議維持原案，行政院長應即接受該決議」，規定得非常的清楚。應接受決議等於是總統要公布該法律、行政院長就要副署。《財劃法修正案》的覆議被否決，行政院長應該接受這項決議，已經沒有空間，應該要執行這項通過的法律案。
劉嘉薇也舉總統府秘書長潘孟安曾說過「沒有不副署的空間」為例，過去民進黨曾考慮不副署，但是沒有做，因為民進黨知道是不能做的。但這次為什麼又做了？應該已經沒有任何的策略，沒有任何的步數可以操作了。她認為，如果對於《財劃法修正案》認為有窒礙難行的部分，可以再提出來，而不是全盤地否定《財劃法》。全盤地不接受、不副署就代表完全不重視多數的民意；也凸顯了執政黨、賴總統的團隊知法玩法。
劉嘉薇表示，教授民主政治課程時有個基本原則「多數決原則」，多數可以引領未來國家的發展，少數要服從多數，多數尊重少數。現在的多數是藍白，但整個政治的發展卻被「清德宗」給操作了，讓少數的部分變成主導力量，完全不符合民主政治多數決的常態。她呼籲賴總統以及卓院長能夠正視問題，副署《財劃法》修正案。
泰鼎法律事務所主持律師葉慶元首先舉出目前正面臨的幾項憲政危機：賴總統拒絕公布財政收支劃分法，是違憲的；卓榮泰院長於覆議失敗後，仍拒絕接受立法院多數民意通過之法律，也是違憲的；憲法法庭停擺的，因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提出公正法律人士出任大法官；NCC是停擺的，也因為賴總統拒絕尊重立法院多數民意，提名中立人士出任媒體最高的監管機關。
對於民進黨頻喊倒閣，葉慶元指出，「倒閣無法解決目前僵局」，依憲法增修條文第3條規定「覆議失敗，行政院院長應即接受」，行政院院長既應接受，即無拒絕副署之權力；再依憲法第72條之規定「總統於收到立法院通知後十日內即應公布法律案」。這與倒不倒閣無關，他質疑，即便倒閣成功， 換新任行政院院長拒絕副署，總統還是不公布呢？現在面臨的就是賴清德總統與卓榮泰院長唱了違法、違憲的「雙簧」，拒絕依照憲法的明文規定來公布法律。
葉慶元強調，主權國家最基本的就是法律規範必須由多數民意、人民選出的代表來制定，這才叫民主國家。如果國家元首可以自己決定什麼法律公布，什麼法律不公布，這不叫民主國家，這叫帝制。他舉清朝光緒皇帝頒布《欽定憲法大綱》的「君上大權」為例，「君上神聖尊嚴，不可侵犯」，凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。他質疑，這不就是現在賴清德想的事嗎？「你們立法院通過的法律，我沒有核准是不准實行的！」但是，連1908年滿清的知識分子都拒絕接受這樣的憲法，滿清只能另外頒佈1911《憲法重大信條十九條》，放棄國家元首的法律審核權。葉慶元律師批評，賴清德總統及民進黨支持者的憲政理念，比117年前滿清的知識分子還不如！
葉慶元呼籲卓榮泰院長依據《憲法增修條文》第三條規定，既然覆議失敗應即接受，請卓乖乖副署，也請賴總統不管行政院長副不副署，應依《憲法》第72條的規定，依法公布法律，否則應該要受到相關法律的制裁。
國民黨發言人江怡臻江怡臻則指出，「解鈴還須繫鈴人」，不論是副不副署或要不要倒閣，說穿了都是民進黨的政治操作與口水戰。「不副署、不公布、不執行」是民進黨的三不政策，全都是賴清德總統兼黨主席一個人的操控，不副署與倒閣其實沒有任何關係，民進黨的朋友們卻混為一談、綁在一起談。她認為，如果不是賴清德總統一個人的操控，為什麼不敢直接宣布不公布立法院三讀通過的法律案？硬推可以當免洗筷的行政院長出來背鍋？她為卓榮泰院長感到委屈，因為遇到政治渣男「賴清德」，更可憐的是還要幫這位「民主刺客」葬送台灣好不容易得來的民主！。
江怡臻以哈佛大學政治學兩位教授Steven跟Daniel在2019年共同出版了一本書《民主國家如何死亡》為例，來證明賴清德就是「民主刺客」。書中提到民選獨裁者顛覆民主的方式是：在法院與其他中性機構安插人馬或『武器化』，收買媒體與民間部門（或壓迫他們閉嘴），改寫政治規則讓賽局不利於他們的對手。選舉專制路線的悲劇性諷刺在於，民主的刺客使用的正是民主機制，逐漸、巧妙、甚至合法地夾殺民主。換言之，民主刺客會出現的情境，第一、拒絕接受民主的遊戲規則，例如賴清德總統說過的不是表決多數贏就可以；第二、否定對手的正當性，例如把所有反對的聲音都抹紅成中共同路人；第三、容忍或鼓勵暴力，例如在大罷免期間青鳥對路人騷擾或語言暴力；第三、剝奪對手自由，例如自媒體的發言，有人說陳菊還在嗎？就火速被法辦等。
江怡臻強調，這些種種跡象皆證明，台灣的民主正在被賴清德刺殺當中，無論從幕後指使不願副署，甚至喊出「在野獨裁」這個觀念，都符合「民主刺客」的情境象徵！
江怡臻並指出，民進黨希望倒閣，倒閣後使用司法、行政資源手段，確保民進黨完全執政，若沒有，再次罷免，再次不副署，直到民進黨選贏為止。同時，民進黨就是要全綠的大法官，直到立法院修出民進黨想要的法律。她認為，台灣民主已進入ICU，大家必須覺醒，2026、2028用選票換下民進黨，否則賴清德就會繼續剝奪中華民國引以為傲的民主與自由。
