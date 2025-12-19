卓揆不副署藍白再修版《財劃法》 立院在野黨團聯合提案彈劾總統

（圖／翻攝自民眾之聲YouTube直播）





由於恐讓中央面臨違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，行政院提出藍白再修版《財政收支劃分法》覆議案，但再遭藍白攜手否決。對此，行政院長卓榮泰15日宣布不副署藍白再修版《財劃法》，並表明「立法院可以依照《憲法增修條文》的規定，可以對行政院長提出不信任投票（即倒閣）制衡。中國國民黨、台灣民眾黨則砲轟卓揆的行為是毀憲亂政。因此藍白立院黨團昨（18）日立院司法及法制委員會昨通過譴責總統賴清德與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰。今（19）日藍白立院黨團共同召開記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。

國民黨立院黨團在其Facebook表示，中華民國成立已接近115年，過去在民國成立之初，的確有軍閥型的人物試圖變更制度，恢復皇權，但都在救國志士、革命先賢的力挽狂瀾下，保住了民主革命的果實。然而中華民國走過行憲、解嚴、民主化至今，又出現一位無視民主多數、無視憲政體制、意圖大權獨攬的獨裁總統賴清德，指示行政院長不副署立法院通過的法案，創下民主惡例。

國民黨立院黨團說，全國人民必須起身反抗，在野黨責無旁貸。彈劾賴清德只是第一步「接下來，我們將在全台灣舉辦彈劾公聽會，讓民意野火燎原！」

民眾黨立院黨團總召則黃國昌指出，依《憲法》第72條規定，法律經立院三讀通過，行政院覆議失敗、總統收到立院咨文後，必須於十日內完成公布。然而，賴清德總統與卓榮泰院長卻未依法公告施行，甚至以「不副署或副署後不執行」的違憲手段，顛覆民主制度與法治國原則！

民眾黨立院黨團表示，賴清德總統不僅背叛民進黨先輩拚搏的民主自由，也背叛民進黨自家同志，黨內早已有諸多聲音對「不副署」表達高度不認同；更公然背叛《中華民國憲法》，自創政治名詞指控「在野獨裁」，滑天下之大稽。

民眾黨立院黨團亦表示，今天立法院超過半數立委共同支持彈劾，就是要請國人共同守護憲法，阻止賴清德變成下一個袁世凱；並將前往各縣市舉辦公聽會，向民眾說明賴清德如何一人毀憲，剝奪《財劃法》本來該照顧人民的財源。

而依據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

然而，目前國民黨立委有52席立委，民進黨是51席立委，民眾黨則佔8席，2席為無黨籍。且依今（2025）年1月藍白攜手通過新版《憲訴法》，宣告判決成立的條件除應經大法官現有總額2/3以上同意外，同意人數最少不得低於9人。目前司法院大法官僅8人，總統府已提名2波司法院大法官新人事案，皆遭立院否決，持續未達相關標準。因此外界多認為彈劾賴清德總統的提案不會成立。

不過依《立法院職權行使法》第43條規範，彈劾總統或副總統須經全體立法委員1/2以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。因此藍白陣營可依上述相關規範，由立院邀請賴清德列席說明。

