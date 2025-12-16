卓揆不副署藍白再修版《財劃法》 鄭麗文轟民進黨毀憲亂政

中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自鄭麗文Facebook）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式有錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再度攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距。而行政院提出藍白再修版《財劃法》覆議案，12月5日再遭藍白攜手否決。對此，行政院長卓榮泰昨（15）日宣布不副署藍白再修版《財劃法》，並表明「立法院可以依照《憲法增修條文》的規定，可以對行政院長提出不信任投票（即倒閣）制衡。國民黨黨主席鄭麗文今（16）日對此砲轟民進黨毀憲亂政，民進黨憲政秩序「拆解中」。

鄭麗文在其Facebook上表示鄭麗文這段時間，賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」！

鄭麗文也列出她認為的賴卓毀憲亂政一覽：

1. 民進黨＝大法官

鄭麗文指出，三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲。

2. 立法院三讀的法律，可以不執行、不副署

鄭麗文表示，卓揆宣布不副署三讀法案，將用以制衡總統的副署，濫用為「一票否決權」來對付立法院。鄭麗文認為，賴清德、卓榮泰全憑自身喜好決定是否遵循法律、遵循何種法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

3. 總統不提名大法官，癱瘓憲法法庭

鄭麗文說，總統遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、憲法法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀憲法，將不想遵守的法律一律定義違憲。

4. 沒收立法院公投權

鄭麗文表示，依《公投法》，立法院議決之公投案，依法中選會無權實質審查或否決之權。中選會主委李進勇卻擋下立院公投案，公然逾越職權、沒收國會公投法案。

5. 「便當會」取代國會

鄭麗文批判，不到50人的民進黨黨內便當會，用來討論如何讓三讀法律失效。以黨內會議取代國會決議，實質上就是總統以行政權否決立法權。

鄭麗文說，總統賴清德兩年政績只有大罷免，民進黨包裝為「民團社運」發動無差別大罷免，期間造謠預算、操縱媒體風向，甚至由政院高層下令預算「解凍案不送」，只為替罷免輿論添油加火。更在非選舉期間調整檢方績效標準，以選舉查察績效引導檢調追殺在野黨和其支持者，對執政黨則輕輕放下。

「當代表多數民意的在野黨被稱為『獨裁』；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？」

鄭麗文最後表示，中華民國是亞洲第一個民主共和國。「憲政，是我們每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。」

