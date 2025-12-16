卓揆不副署藍白惡法 趙少康激動拍桌：袁世凱都不敢這樣幹

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨在立法院強勢推動《財政收支劃分法》修法，行政院長卓榮泰15日宣布，將依《憲法》第37條規定，決定不予副署財劃法修法案。前中廣董事長趙少康說，這真的是膽大包天、無法無天；他更拍桌嗆「袁世凱今天當總統都不敢這樣幹！」。

趙少康15日在節目上表示，目前在立法院就是朝小野大，執政黨必須承認這個現實，如果這種情況發生在歐洲國家，就要組成所謂的聯合內閣，或是至少要協商，但執政黨不願協商也不合作，「你就硬幹，幹不通的」。

趙少康也說，現在這些在野立委內心都很挫折，覺得通過的法，但都不被執行，如果朝野持續僵持下去，第一個倒楣的就是人民，但是會得到負評、要負責的是行政部門，不是立法院，也不是在野黨。

趙少康直言，「你行政部門搞甚麼鬼啊？怎麼搞成這樣子？」，民眾最終會把怨氣發在執政黨身上，執政者如果希望政務順利推動、理念能實行，不是這個也不要，那個也不要，「因為你反對我，所以我更加反對你？你幹嘛？你這是耍流氓打架？」

趙少康強調，看到現在的情況，他真的會覺得怎麼能這樣幹？「甚至我真的在想，袁世凱（首任中華民國大總統）今天當總統都不敢這樣幹！敢立法院通過的事你不執行？你敢不執行？你真的無法無天、膽大包天」。

