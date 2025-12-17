卓揆不副署財劃法嗆可倒閣 Yahoo網路投票結果曝光

行政院長卓榮泰（中）15日召開記者會，指立法院通過再修版《財政收支劃分法》侵害行政權，決定不予副署，捍衛憲政。（資料照／趙雙傑攝）

行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》，並喊話若立法院對行政院不副署決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文規定，可以對行政院長提出不信任投票來制衡；清德總統15日深夜談話痛批「在野獨裁」，讓朝野對峙更加緊張；；入口網站「Yahoo奇摩」針對此議題詢問網友贊不贊成卓宣布不副署新版財劃法，截至今（17日）上午8時20分為止，已有超過1萬8千人進行投票，結果有61.8%網友都表示不贊成、21%贊成，另有17.2%為不知道／沒意見。

卓榮泰15日在「捍衛憲政秩序」記者會中談到，這個會期總質詢在結束的那一天，我再次強調共同合作才是國人對我們最大要求，願意也期待，都能一起以國家、國人為念，還是令人遺憾跟痛心，財劃法的覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論機會，而行政院所提出的版本，也完全無法排入審查，到這時候，行政院已經窮盡憲政救濟各種可能，而今只剩下不副署這一途徑，基於權力制衡設計，若立法院對行政院不副署決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文規定，可以對行政院長提出不信任投票來制衡，因此行政院不副署，絕非行政權獨大、也絕非行政院獨裁。

「Yahoo奇摩」16日起至21日針對「卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，你的看法是？」進行網路民調，截至今上午8時20分為止，有1萬8300人進行投票，有15.8%網友表示非常贊成、5.2%還算贊成、5.1%不太贊成、56.7%非常不贊成，另有17.2%為不知道／沒意見。

至於詢問「 民進黨指出，在野不認同可以對行政院長提出不信任案（倒閣），你的看法是？」則有26.5%網友表示非常贊成、9.7%還算贊成、8.3%不太贊成、37.2%非常不贊成，另有18.3%為不知道／沒意見。

在該網路投票下方也湧入超過200則留言討論，有人就認為「沒關係，慢慢拖到明年選舉，好好教訓一下」、「既然要魚死網破，那立法院的法案就都不要過啊，國家停擺到2028吧」、「希望賴政府不要再亂了，執政以來除大罷免大失敗，實在不知在做什麼？」。

