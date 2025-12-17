卓揆不副署財劃法嗆「可倒閣」 詹江村曝癥結點轟：兒戲

行政院長卓榮泰15日宣布，依《憲法》決定不副署《財劃法》，更喊話立法院可以對行政院長提出不信任投票來制衡。國民黨桃園市議員詹江村痛斥，這是非常荒謬的無賴行為，並強調若無限循環的倒閣、無限循環的改選立法委員，賴清德依然還是總統，立法院通過的法律依然是不執行，這不是兒戲嗎？

針對卓榮泰院依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署一事，賴清德表示支持，並稱面對國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民，「不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦」。

對此，詹江村今（17）日在臉書表示，行政院長本來就有執行立法院通過法令的義務，如果不願意執行，就應該下台，因為執行是義務，不是權利，民進黨如今卻耍賴，還稱立法院可以倒閣，「這是非常荒謬的無賴行為」。

詹江村表示，依照台灣憲政的倒閣，就是行政院長下台，同時立法委員也必須改選，就算倒閣立法委員改選，就算這批立委都選上了，賴清德指派的新的行政院長，如果依然不執行立法院通過的法律，又要再倒閣一次，立法委員又要再改選一次，而依然是總統的賴清德，再新任命，換上來的行政院長，還是不執行，那又要再倒閣一次。

然而，即便經過無限循環的倒閣、無限循環的改選立法委員，詹江村直言，賴清德依然還是總統，立法院通過的法律依然是不執行，這不是兒戲嗎？

