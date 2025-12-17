卓揆不副署財劃法、反年改 侯友宜籲再溝通：照顧哪一面都應考慮財政永續

新北市長侯友宜今日在市政行程中受訪，回應時事議題。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法修惡，也在本報獨家訪談時透露針對停砍公教年金法案將不覆議不副署，但在野態度強硬，如對立升溫，或影響明年度中央政府總預算案審查。新北市長侯友宜今(17)日在市政行程中受訪，被問及此事時表示，統籌分配稅款應取之於民、用之於民，立院做成決議，政院應予尊重，如有不同意見可討論，不副署絕非很好做法，畢竟無論是要照顧哪一面，都要考慮到財政永續。

侯友宜表示，針對財劃法已建議多次，縱使大家意見、想法不同，也要互相尊重多溝通，這些都是人民納稅錢，也應用在人民身上；年改部分，立院也已做成決議，行政院應要給予尊重，這是機制，如行政院有不同意見，還是可以好好討論，才是人民之福，立法、行政2院應多溝通，把事情協調好，市政、國政會更順暢。

「不副署絕對不是一個很好的做法」，侯友宜說，希望大家好好再討論，畢竟無論是要照顧哪一面，都要考慮到財政永續。

