卓揆不副署財劃法 屏東縣長周春米：地方支持

屏東縣長周春米表示，地方支持卓揆不副署財劃法。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕藍白兩黨在國會強修「財政收支劃分法」，行政院提覆議遭否決後，卓揆宣布不副署以捍衛憲政秩序；對此，屏東縣長周春米今(16)日出席公開活動，面對媒體詢問時表示，地方支持。

屏東縣長周春米指出，現在整個財政收支劃分法一再修法，大概中央的舉債已經超過了公債法的規定，目前立法院也還沒有審查行政院所送出的預算，所以在在都已經對地方、整個憲政的運作都造成很大的困擾，她覺得這是基本的問題，立法院已經擴權、擅權、濫權，已經到違憲的程度，那行政院當然也有必要要來做維護憲法、維護行政權的這個很重要的動作，所以行政院不副署這樣一個違憲的條文，「我們地方上面是支持的」。

周春米也說 ，如果這個社會再爭議下去，應該要讓憲法法庭來運作，讓司法權來定於說，到底行政跟立法之間怎麼樣去平衡，這才是國家的福氣，也希望這樣所有的亂象能夠趕快結束，大家不管是坐下來談，或者是由憲法法庭來做判斷，「我們希望能夠再往前推一步」。

