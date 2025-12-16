卓揆不副署財劃法 牛煦庭喊話「法案照推」：凸顯賴政府荒謬

國民黨發言人牛煦庭（左）。（千秋萬事提供）

行政院長卓榮泰不副署「財劃法」修法，並說在野黨可以提倒閣。藍營基層也期盼國民黨有所回應，不過國民黨發言人牛煦庭卻認為，不管卓揆副署或不副署，整件事已經是荒謬劇，不如讓大家看看他們有多荒唐，黨團初步討論，立院法案照推，反而可凸顯民進黨的荒唐。

對於綠營鼓吹在野黨可倒閣，牛煦庭表示，免洗的行政院長來換真刀真槍的國會，他們無本生意，不滿意還可再來一次，無限換血之術、無限倒閣之術，不服輸就翻桌子賴皮，「不能總統信賴就搞賴皮」，但這也顯示民進黨真的沒步了，下象棋被關廁所，逼到牆角怎麼走都死，才說要重新下一盤。

對於外界期待在野黨有所回應，牛煦庭表示，憲法增修條文明確寫著覆議之後若維持原決議，行政院長要接受，卓榮泰不執行就是違憲，不用大法官解釋，有眼睛都知道違憲，不是臉皮厚就你說的算，這就是一班賴皮巨嬰失智列車，國民黨何必急著做什麼？

牛煦庭說，有人提到上街，當然可以思考，但短時間內大家也應該注意到這就是一面照妖鏡，民進黨就是坐在那邊哇哇大哭的巨嬰，何必急著幫他做什麼讓他解套？在野黨不是不做事，應該謀定而後動，且現在是最好時機讓民眾看看這政府多荒唐。

他也提到，黨團內部有初步討論，法案就是先照推，行政院要不要副署你家的事，立法院代表民意行使職權，仍然要照常工作，越是認真推動法案，越是顯得行政院有多荒唐，「這局面我們其實不虧，反而讓民眾看民進黨就是在瞎搞。」

牛煦庭提到，連民進黨團總召柯建銘都反對不副署了，因為照賴卓毀憲亂政的做法，以後也不用有國會，沒國會柯建銘就沒用了，國會有國會的尊嚴跟角色，「憲法自助餐不是這樣吃的吧！吃相太難看，大家只會笑他沒招了！」

不過牛煦庭也強調，關鍵仍將是大選，2026年九合一選舉是關鍵，一定要行動起來，能解決政治僵局的還是只有民意投票，民進黨大罷免時沒得到教訓，代表打臉不夠用力，2026就看誰會得到教訓，在野黨就照著節奏進行，扮演好立委角色，針砭時政，言所當言。

