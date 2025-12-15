卓揆不副署財劃法！ 蔣轟違憲 黃國昌「擬上街」

台北市長蔣萬安。（圖／TVBS）

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正的財劃法，引發地方政府與在野黨強烈反彈。台北市長蔣萬安直指此舉違法違憲，並表示將影響捷運、社宅等重大工程建設進度。民眾黨團總召黃國昌則率領黨團抗議，批評政府行為比獨裁時期更甚，並揚言將號召民眾上街抗議「綠色暴政」。此爭議凸顯中央與地方、行政與立法部門間的嚴重對立，各方角力持續升溫。

台北市長蔣萬安。（圖／TVBS）

行政院長卓榮泰宣布不副署再修正版的財劃法，此決定立即引發地方政府強烈不滿。台北市長蔣萬安在備詢時語重心長地表示，行政院長這種不副署的做法是違法違憲，他擔憂此舉將嚴重影響地方財源分配。蔣萬安進一步解釋，許多重大工程將會受到影響，包括捷運建設、社宅興建以及市場改建等項目都可能延遲。台北市議員楊植斗在質詢中更加強硬，他表示願意幫市府掛看板，讓市民知道哪些預算和建設因此受到阻礙。楊植斗認為，若中央不給予足夠經費，地方政府將不得不將中央部會的需求排到後面。

台北市長蔣萬安與台北市議員楊植斗。（圖／TVBS）

民眾黨團總召黃國昌率領八位立委在議場前舉牌抗議，他直接點名總統賴清德，呼籲其「懸崖勒馬」，不要成為台灣民主的罪人。黃國昌強調，就連蔣中正擔任總統時期，對立法院有再多不滿，也不敢直接沒收立法院通過的法律。黃國昌並宣布民眾黨將結合所有對此不滿的人士，共同站出來對抗他所稱的「綠色暴政」。他表示民眾黨將號召大家上街抗議這種行為。國民黨立院黨團副書記長王鴻薇也加入批評行列，她質疑政府違背憲法明文規定，反問這樣的政府如何自稱「憲法守門人」。

民眾黨團總召黃國昌。（圖／TVBS）

這場行政與立法部門的對立持續升溫，雙方各不相讓，爭議程度似乎沒有上限。各方的激烈反應顯示，財劃法的爭議已經超出單純的預算分配問題，演變成政治原則與權力界限的重大爭端。

