卓揆不副署財劃法 黃偉哲力挺肯定

台南市長黃偉哲力挺卓揆不副署財劃法。（市府提供）

記者黃文記、翁順利∕綜合報導

針對行政院長卓榮泰宣布不副署立法院通過的《財政收支劃分法》修正案及停砍年金等案，台南市長黃偉哲十六日在空山祭記者會前受訪時表達強力支持與肯定。

黃偉哲強調，面對程序不周延且有違憲之虞的法案，行政院有權進行法律上的救濟；若立法院不同意，可透過倒閣與解散國會的憲政機制，讓民意來做最終裁判。

黃偉哲指出，無論是針對《財政收支劃分法》或是停砍軍公教年金的議題，外界對其立法程序及政策影響仍有諸多討論與疑慮；就程序面而言，相關審議過程未臻周延，就結果面來看，亦可能對國家整體財政結構造成衝擊。因此，他對於行政院採取不副署的決定表示認同與支持。

另外，針對外界討論行政院長副署權之議題，黃偉哲說明，憲法並未規定行政院長必須無條件副署立法院通過的法案，在面對不合乎民意期待、甚至傷害國家利益的法案，行政院本就有權利進行法律救濟，而「不副署」即是救濟手段之一。他進一步分析，若立法院認為行政院此舉不當，可依憲法程序提出倒閣，一旦倒閣通過，行政院長亦可提請總統解散國會，進行全面改選。

台南市政府補充指出，現行立法院強行通過的財劃法版本，未能充分反映地方實際需求與發展成本，修法過程也缺乏充分溝通，對台南及南部縣市並不公平，若強行實施恐將擴大城鄉與區域落差。