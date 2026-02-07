卓揆不副署「國軍眷改條例」藍白轟：毀憲違法

行政院長卓榮泰。（圖／翻攝自行政院臉書）





立法院日前三讀通過修改的「國軍眷改條例」，行政院長卓榮泰昨（6日）宣布，條例修正明顯違反平等原則，決定不副署！這項決定讓提案的國民黨立委羅智強，不滿開嗆，民進黨解決不了問題，還不准別人解決問題，是毀憲違法的權力怪獸。

卓揆裁示重大決定，這是既2025年決定財劃法不副署後，第二次不甩立院決議，因為他認為這明顯違反了平等原則，更無視司法判決，同時對基金財務也造成負擔，總統賴清德也函達五院院長。

立院黨團總召陳清龍：「這不是獨裁什麼叫做獨裁，這不是帝制什麼叫做帝制。」

在野黨立委不滿回擊，提案的國民黨立委羅智強也開嗆，民進黨執政，自己解決不了問題，還不准別人解決問題，拒絕立院三讀通過法律，這是演都不演，毀憲違法的權力怪獸，不過民進黨立委吳思瑤表示，支持行政部門，合法合憲救濟手段，不副署當用則用不用客氣，如今在法案，朝野各有堅持，互不相讓加劇對立。

