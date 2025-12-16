卓揆不副署 林濁水譏「太上總統」：誰說中華民國是超級總統制

立法院日前通過再修版《財政收支劃分法》，行政院15日召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰宣布，依照《憲法》第37條決定，不予副署本次修法。對此，民進黨前立委林濁水嘲諷，行政院捨棄覆議，而以行使「不副署權」阻擋總統履行公布的憲法義務，誰說中華民國是超級總統制？它還有行政院長這個「太上總統」。

卓榮泰15日在記者會中表示，行政院要扛起國家發展責任，這樣的財劃法施行之後，將使公共利益遭受無可回復重大損失，因此無法副署施行這樣的財劃法。他指出，立法院違憲擴權，爭議法案不斷發生，曾多次拜會立法院長韓國瑜和各黨團，且賴清德也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道，但令人遺憾的是，韓無視憲法、公然拒絕總統邀請，再一次關閉討論的大門，關閉協商合作、往前走的道路。

而總統賴清德15日晚間錄影發表談話，指出立法院強行通過《財政收支劃分法》與反年金改革相關修法，恐造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全等，濫權立法若生效，將台灣將推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣。賴清德呼籲立法院，請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並重申願意以合憲方式，赴立法院進行國情報告。

林濁水16日在臉書發文表示，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之，但總統得依照《憲法》第57條之規定辦理，而依照57條，行政院要制衡立法院有提覆議之權。他直言，如今行政院捨棄覆議，而以行使「不副署權」阻擋總統履行公布的憲法義務，誰說中華民國是超級總統制，它還有行政院長這個「太上總統」，總統無權做的，由行政院長來。

