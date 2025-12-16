卓揆不副署！網挖：昨天的潘孟安打臉今天的賴清德

要聞中心/綜合報導

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，引爆憲政危機。網友挖出總統府秘書長潘孟安過去的發言，強調「政院在憲政設計上也應副署，不然會打臉總統」。

賴清德總統、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安（由中至右)。（圖／立法院提供）

賴清德總統函文給立法院長韓國瑜、立法院各黨團指出，本次修法削弱中央財政，並肯定卓榮泰不予副署，展示對憲法的忠誠。行政院政務委員林明昕則以《憲法》視角盤點，指出再修正版《財劃法》至少涉及五項違憲之處，包括增加行政院預算案、強迫政院舉債違法、水平侵犯編列預算與提施政計畫等行政權、垂直侵犯中央對地方撥補調節權力，以及悖離民主原則。

網友在ptt翻出昔日府院所講過的話，當時在藍白陣營主導下，立法院通過選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等3部爭議法案的時候，外界也提出行政院不副署、總統不公布法案等討論。潘孟安於立院答詢時強調，總統作為憲法守護神，不會不公布法律；行政院也不會不副署。至於行政院是否提覆議、釋憲，總統府予以尊重。

網友留言道：「早說不副署是行政權內部爭議，塔綠斑就裝傻」；「 懂憲法的都知道副署權是內閣對總統權的工具」；「現在就是總統叫行政院長打他臉一下」；「說戰爭人民能正常生活了， 你還想怎樣」。

