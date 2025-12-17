卓揆不副署《財劃法》 學者：已是山窮水盡下的手段

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 針對藍白惡修《財政收支劃分法》，行政院長卓榮泰日前表示不予以副署，總統賴清德也表達支持。對此，高雄科大科法所教授羅承宗表示，在立院強行通過爭議法案、癱瘓憲法法庭、杯葛大法館提名人選下，行政院長的不副署，已經是山窮水盡、走投無路下的手段，但同時，也可能是行政、立法坐下來好好談的契機。

羅承宗表示，總統賴清德談話，凸顯此次並非只有《財劃法》單一問題，而是從去年以來所有問題加總，一方面，立法院恣意立法，一連串法案已侵犯行政權，如軍警加薪、反年改修法等，及立法院癱瘓憲法法庭，讓大法官無法運作；另一方面，點出問題之餘，賴清德也在談話中釋出善意，重申願意到立法院做國情報告，並希望立法院可以冷靜下來，「撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」，向朝野遞出橄欖枝。

羅承宗指出，行政院長選擇不副署，原因有三。其一，行政院已窮盡一切救濟程序，包括提出覆議卻遭立法院否決、提名大法官人選也遭立法院嚴格且毫不留情地杯葛，在山窮水盡、走投無路下，只剩下不副署這條路可走。其二，不副署代表行政權不願再為立法院制定的法案背書，等同對立法院釋放強烈政治訊號，對立法院而言是一大羞辱。其三，透過行使「副署權」，也可作為促使行政、立法兩權坐下來好好談的契機，此時更應心平氣和地討論，國家下一步究竟該怎麼走。

至於國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長「尸位素餐」，揚言要嚴審薪資預算，對此，羅承宗直言，「連預算都還沒有付委，要砍什麼薪水？」明年度中央政府總預算早在今年八月就已送到立法院，但立法院卻擺到現在還沒審查，「請問立法院擺爛多久，擺到現在連排審都還沒審，還好意思講要嚴審預算？」

羅承宗直言，立法院的兩大權力為預算權和立法權，不過，去年中央政府總預算最後審查通過的數字為何，至今仍是謎團，今年度中央政府總預算又擱置審查。這讓他批評，「不上班的不是賴清德，是妳翁曉玲」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。

