卓揆不副署 鄭麗文、黃國昌商議反制手段
行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，引發憲政爭議。各界關注日前完成三讀的停砍公教年金法案，是否比照不副署？行政院昨指出，卓揆已表明，若法案違反憲法權力分立、破壞民主程序，以及施行後，將對國家發展造成無可回復的重大危害，就會考慮以不副署，守護憲法。
藍白如何反制，備受矚目。民眾黨主席黃國昌昨天提到，前天曾與國民黨討論反制手段；國民黨中央證實，黨主席鄭麗文有與會。至於是否將上街抗爭？國民黨文傳會主委吳宗憲表示，只要在對的時機，就會做該做的事情，走上街頭，也是合法手段之一。
昨有媒體報導民眾黨立委張啓楷表示，在野正密切討論告發卓榮泰瀆職、擬對賴總統提出彈劾案。不過，他受訪時澄清，此事還要經內部討論，只是最近有人提出建議，「在野黨不能完全沒有動作，要窮盡一切所有辦法，我也認為這是該做的事」。
對於目前立法、行政院間的僵局，立法院副院長江啟臣昨說，問題不是出在立法院議事過程，而是政黨間對立，能不能溝通、協商；政黨需要和解，總統應召開國是會議，且政黨間的溝通對話和協商，恐怕是比立法院議事運作來得更重要的事情。
江啟臣昨到中台科大演講前說，三黨不過半，前所未有，這麼多次的行政院覆議，過去也沒有；覆議不成功之後不公布、不實施，這也是過去所沒有的，但無論如何，民主政治最基本的 ABC 是依法行政、少數服從多數、立法監督行政。
黃國昌昨接受廣播專訪指出，財劃法攸關中央與地方政府的財源，民進黨過去宣稱該法有嚴重的制度問題，前台北縣長蘇貞昌、台南市前市長賴清德，皆是如此主張，結果掌權後，全變廢紙一張，賴清德總統和卓榮泰正在向台灣民主宣戰，「國會三讀通過的法律，要不要執行自己說了算！」
外界好奇在野黨是否發動上街抗議，黃國昌表示，接下來要有長期抗戰的準備，下一步必須謀定而後動，因為一旦踏上這條路，賴總統就不會再回頭。他說，外界很多建議跟聲音他都有聽到，現在必須用智慧戰勝邪惡政權。
針對鄭麗文與黃國昌前天會面，吳宗憲昨在國民黨中常會後受訪表示，雙方若達成任何具體作為的共識，會向外界報告，國民黨不會排斥任何的合法手段。
立院邀潘孟安報告 府預告不列席
記者劉懿萱、張文馨／台北報導
行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法惹議，國民黨籍立法院司法及法制委員會召委翁曉玲增列議程，邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人赴立法院專案報告。但總統府發言人郭雅慧昨說，潘孟安僅在審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，形同預告潘不會列席；委員會並未收到行政院假單，張惇涵可望列席。
郭雅慧表示，總統府已函復委員會說明，潘孟安僅在審議年度預算案，與總統府主管法案審查時列席備詢，以符合憲政規定及憲政慣例。但翁曉玲說「我不同意」，她批評潘孟安此舉是藐視國會，且不敢對社會公開說明，為何總統不公告立法院已經通過的法律？賴清德總統所作所為，是搞獨裁，做皇帝、不惜毀憲亂政。
據行政院書面報告則認為今年11月14日三讀通過財劃法部分修正條文，有三點明顯違憲：一是違反憲法權力分立原則侵害行政權；二是修法過程違反公開透明與討論原則，沒有經過委員會逐條審查，就逕付二讀，黨團協商沒有共識即強行表決，悖離民主原則；第三則是修法後的財劃法一旦施行，中央必須違反公債法舉債，排擠既定施政工作，地方則是財源分配不公，城鄉差距擴大，損害公共利益。
更多udn報導
清純護理師轉行銀座酒店紅牌 她揭壓抑過往：很痛苦
下體搔癢以為小事…翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆
幼兒園「4天3夜遊澳門、珠海」掀議 價格曝光急喊卡
許允樂被傳有孕雙喜臨門？李玉璽鬆口回應了
其他人也在看
「對不副署有不同看法」王世堅盼黨慎思 協商化解衝突
行政院長卓榮泰對再修版財劃法不副署，引爆憲政爭議。民進黨立委王世堅昨天表示，自己對不副署有不同看法，他在日前賴總統召集的...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 104
行政院不副署！他嗆藍白快做2事：不然閉嘴
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效，讓在藍營痛批「獨裁」，民眾黨主席黃國昌更是呼籲人民走上街頭抗爭。對此，政治評...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 102
停砍公教年金 卓揆稱不覆議 避談「不副署」
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，引發憲政爭議。賴總統昨定調公教年金不該倉促修法走回頭路，各界關注，日前完成三讀的停...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
史上最大憲政風暴 藍白密謀反制
行政院長卓榮泰不副署《財劃法》後，民眾黨表態將上街抗議。民眾黨主席黃國昌17日再爆，16日晚間與國民黨人士一同開會，討論後續對策，並向民眾預告「要有長期抗戰的準備」。據悉，當晚與會的藍營人士包括國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁，而鄭也於昨日中常會呼應黃「長期抗戰」說法，直言決戰點就是2028總統大選。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
「威京小沈」來了！78歲沈慶京突開臉書 首篇貼文痛訴：人生心血毀在檢察官手裡
威京集團主席沈慶京爆出為了京華城容積案行賄北市府和議員，沈慶京近日創辦臉書帳號，17日晚間首度發文，講述到台北地院開庭辯論的感想，文中痛批檢方政治辦案，「我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 41
政院不副署財劃法！邱毅曝賴清德盤算嘆這句
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，前立委邱毅今（17）日表示，這就是賴清德的陰謀，對內高壓極權獨裁統治，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 56
台泥籲「減少進口水泥」董座張安平：恐賠掉數萬勞工生計
針對近期進口水泥議題引發各界關注，台泥（1101）董事長張安平表示，高度認同環境部彭啟明部長呼籲「盡量減少使用進口水泥」，台泥將全力支持政府提出的減少進口水泥政策。他指出，這不僅僅是環保減碳的問題，更關乎台灣基礎工業的生存底氣，台灣水泥產業若為了貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計和數萬名水泥業勞工的家庭未來Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 304
900萬人次破功 觀光署：今年國際客難達標
交通部觀光署今年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問題，但截至12月15日，來台國際客才剛破800萬。陳玉秀表示，大環境變化多，900萬確實有困難，但今年來台的國際客人數比去年增加50萬，明年仍以900萬為目標，「對台灣而言是適合的」，等於二度下修來台國際客的目標。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 307
內政部函准 高虹安今復職 1天當3天拚
新竹市長高虹安助理費案二審17日撤銷貪汙罪，新竹市政府第一時間就向內政部申請高虹安復職，而內政部於昨日下午回函准予復職。高虹安獲知後當下即表示，今早8點就會回到市府上班，復職後的首要任務是讓市政運作無縫接軌，並同步公開施政的3大核心焦點，強調未來將1天當3天拚。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 75
國際客「質優於量」 觀光署：每年900萬人次最適合台灣
國際來台客目前破800萬人次，交通部觀光署署長陳玉秀表示，今年度應能比去年成長50萬人次。她分析，為避免過度旅遊、排擠居民資源，國際客900萬人次最適合台灣，當前觀光目標「質優於量」，觀光年產值拚增2至3％。2024年國際來台客約785.77萬人次，日均消費182.83美元，觀光產值約100億美金。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 6
國外網購注意！明年3月實施「預先確認委任」新制 不點APP無法通關
財政部所屬關務署指出，過去曾發生快遞貨物已完成通關後，收件人才發現自己名義遭盜用申報違法管制物品或幽靈包裹，造成當事人無辜捲入違規調查。為防止類似案件持續發生，關務署自民國110年起分階段推動「預先委任」措施，要求進口快遞貨物的實際收貨人必須先行確認並委任報...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 43
一逛就便意上身？他竟直接私訊寶雅：冷氣是不是有加瀉藥 醫解析「便祕救星」背後原理
寶雅真的有魔力？不少民眾分享，每次逛寶雅時，不僅商品琳琅滿目，還會突然產生便意，甚至有人半開玩笑地問：「寶雅冷氣裡是不是加了瀉藥？」面對大家的疑問，醫師出面解答，直言這現象其實與身體的神經反應有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 28
美參院通過國防授權法案 315億投入台灣安全合作倡議
美國聯邦參議院17日通過「國防授權法案」（NDAA），將這份總額逾9000億美元（約28.3兆台幣）的年度大法送交白宮，其中包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供10億美元（約台幣315億元）資金，授權美軍持續訓練台灣，抵抗中國自由時報 ・ 2 小時前 ・ 47
宏碁創辦人施振榮81歲生日！心臟裝14根支架 揭王道養生祕訣
宏碁創辦人施振榮一生與創新並行，卻也多次與死神擦肩而過。今（18）日是他過81歲大壽。近日他在節目話時代人物中罕見分享自身健康狀況，透露體內已裝有多達14支心臟支架，並曾歷經心肌梗塞與中風，兩度站在生死交關的邊緣。儘管病史纏身，施振榮依舊保持樂觀態度，笑說：「靠著AI科技，我有信心活到120歲！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說
台南市48歲餐飲業者鄭傳吉疑徹夜飲酒，昨開車撞死擔任清潔員的23歲陳姓女子，據安平區酒吧店員表示，鄭走進店裡看起來就蠻醉...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 102
民進黨護航卓榮泰翻車！王金平還原「郝柏村不副署」真實內幕
行政院長卓榮泰不副署總統所公布《財劃法》修正，並稱將不執行法律，引發議論。對此，前立法院長王金平認為，這是行政院長的責任與義務，所以不副署就是顯示不負責任。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 8
張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉
金馬執委會17日公布現任主席李屏賓4年任期將屆，功成身退，將交棒金馬影帝張震，張震表示：「當賓哥（李屏賓）邀請我接任金馬主席時，我十分意外。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
侏儒症要當兵嗎？BMI＞45、身高≦144才免疫 新標準體位加嚴顧立雄回應了
國防部12日預告「役男體位區分標準」修正草案，總計修正180項次，大幅加嚴免役標準，包括扁平足必須服替代役、BMI＞45或身高≦144公分才可免役，但遭質疑是缺兵所以大舉徵兵。對此，國防部長顧立雄今（17）日表示，常備役體位是身高150公分，至於150公分以下是否要服替代役，是由內政部律定。國防部預告的「役男體位區分標準」修正草案，替代役體位將區分為A、B級......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 103
高虹安二審逆轉！青鳥崩潰喊「怎麼教小孩」 藥師1句話酸爆
新竹市長高虹安助理費案二審16日撤銷貪汙罪，引發社會廣泛討論。高虹安的復職申請已獲內政部批准，然而此案的判決卻在綠營支持者引起強烈反彈。許多支持者在社交媒體上狂洗「這樣我怎麼教小孩」的貼文，藥師林士峰開酸，教小孩第一課，就是要遠離綠媒三民自。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 13
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 116