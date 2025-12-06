卓揆不執行抵制 藍轟全民受傷

立法院5日院會進行記名投票，否決行政院所提《財劃法》覆議案，行政院長卓榮泰隨即表示「不執行」違法版本，激化朝野對立。（本報資料照片）

行政院提《財劃法》覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰出新招，嗆聲「不執行」違法的法案，恐掀憲政風暴。國民黨立委賴士葆6日直言，激化對立的結果，就是施政停擺，總預算別想審，新興計畫無法執行，執政癱瘓的下場，受傷的一定是全民。民眾黨團總召黃國昌也要卓榮泰搞清楚，不邀請卓列席報告，是三黨黨團代表都簽字的協商結論，要卓「抱怨前要不要先問問民進黨團總召柯建銘？」

在野黨聯手在去年底三讀通過修正財劃法，新版財劃法上路後，政院先出招，以補助款方式反制地方統籌分配款增加，在野黨只好再修正「防小人條款」，保障地方補助款不再被政院苛扣，行政院則提覆議案反制。依照憲法增修條文，行政院覆議失敗，「應」即接受該決議。不料卓榮泰態度強硬，在釋憲、覆議、大罷免等各種手段無法採用或相繼失敗後，再度出新招，祭出「不執行」擺爛到底。

立法院之前通過特別條例，新增普發現金新台幣1萬元，就曾遭行政院質疑違法、違憲，當時卓榮泰表示，憲法第70條、預算法都有相關規範，在野黨不能像是法盲一般規避法律條文，但之後迫於社會群眾壓力，行政院才編列預算執行。

對於卓榮泰指稱不執行的原因，是因為「立院拒絕安排行政院報告，執意表決，違反議事倫理」。黃國昌強調不邀請卓列席報告，是三黨黨團代表簽字的協商，抱怨前要不要先問問民進黨團總召柯建銘和幹事長鍾佳濱？卓榮泰講出這種目無法紀的話，就是在昭告全世界，「民進黨超級世界無敵大的行政院院長就是打算不守法」。

藍委賴士葆則說，當初韓國瑜協助財政部與在野黨溝通政院版《財劃法》，他要求試算表必須先出來，財政部也允諾，後來不知道是什麼「神祕的政治壓力」就被蓋牌，在野黨從來沒有不審查院版《財劃法》，但不透明狀況下要討論是不可能的。

他說，115年度總預算還沒有審查，雖然我國不像美國，總預算不過政府就會關門，但明年度各部會的新興計畫都將無法動支、執行。卓榮泰現在的戰狼做法，繼續對抗下去，受傷的是全民。

雲林縣長張麗善6日呼籲行政院要尊重立法院，不要為了「搶錢爭權」，犧牲第一線的縣市政府。同時質疑政院版本至今仍沒有公布試算結果，「如果有比較好，為什麼不算給我們看」。苗栗縣長鍾東錦指出，執行公務應依法行政，呼籲中央「依法執行現行法規」，與立法院盡速協商與落實《財劃法》相關規定。