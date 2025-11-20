卓揆主持治安會報 全力打詐、防疫情、護青少年 守護國人與國家安全

行政院長卓榮泰20日主持「行政院114年第5次治安會報」。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今天（20日）主持「行政院114年第5次治安會報」，聽取普發現金防詐、非洲豬瘟防疫、青少年保護、護照防盜賣及ATM臉部遮蔽示警等多項專案報告。卓榮泰強調，政府在普發現金、打詐、非洲豬瘟防疫、邊境查緝、青少年保護及國境安全等重大工作同步推動，感謝各部會協力，必須持續掌握情勢、完善查緝與宣導、檢視制度缺口，並強化跨部會合作，全力守護國人及國家安全。

卓榮泰致詞時表示，全民普發現金專案已於今年10月23日正式啟動，並於11月10日全面開放登記，感謝行政院張惇涵秘書長及財政部、內政部等相關部會共同推動，讓普發現金專案順利展開。目前普發現金工作仍在進行中，請各部會持續關注各種最新發展狀況，積極推動防詐宣導及打詐工作，讓普發現金工作順利執行，使國人均能於規定期間內領到該筆現金。

在防詐作為部分，卓榮泰指出，在林明昕政務委員及行政院打擊詐欺指揮中心馬士元指揮官督導下，內政部警政署自今年9月起成立專案打擊小組，每日積極追查假冒網站及可疑廣告，迄今已通報移除3個境外假冒網站，並下架停權177件詐騙廣告及帳號，同時偵辦10件以政府普發現金名義的詐騙案件，展現具體成果。

針對日前臺中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，卓榮泰表示，政府立即成立「非洲豬瘟前進應變所」，透過中央與地方政府協力合作，避免疫情擴散。臺灣高等檢察署亦於10月23日啟動「打擊民生犯罪聯繫平臺」，整合行政及司法量能，積極辦理非洲豬瘟案件，一方面將疫情封鎖在案例場；另一方面，也追查案件源頭與相似案例，避免疫情對外擴散。

卓榮泰並要求財政部關務署加大查核力度，落實邊境查驗工作，海巡署加強邊境走私查緝，內政部協助執行非洲豬瘟相關管制措施，防堵任何疫情入侵威脅。

在青少年保護方面，卓榮泰聽取「114年『暑期保護青少年－青春專案』執行情形與策進作為」後表示，本次青春專案感謝海洋委員會主動加入，114年暑期水域死亡人數、海域遊憩死亡人數均有明顯下降。針對兒少性影像犯罪、無照駕駛及菸害等三大問題，他要求文化部、數位部、NCC、交通部、衛福部等單位落實分級管制、檢討改善措施及加強稽查；對於新興毒品「依托咪酯」，則請檢警持續強化緝毒，並請教育部、法務部、國防部參考警政署唾液毒品檢驗試劑，快速查察新興毒品。

針對國際犯罪集團詐騙販賣我國護照及掩護偷渡行程，卓榮泰責成內政部會同外交部強化護照核發、遺失及註銷情資管理，與友邦建立通報攔阻機制，並請教育部、勞動部及地方政府針對青年及海外工作族群加強防詐宣導，全面建立防制護照外流的韌性體系。

對於警政署臨時動議「推動ATM臉部遮蔽示警功能」，卓揆指示金管會、財政部與警政署共同研議，形成一致標準，要求所有銀行儘速建置，提升民眾使用信心。

卓榮泰最後特別點名近期破獲的太子集團等國際詐騙集團在國內涉入多起豪宅與名車交易，卻未被金融機構事前察覺，顯示金融安全防衛系統仍有明顯不足。他要求法務部、內政部、財政部、經濟部、交通部及金管會全面檢視制度缺口，立即建立完善有效的安全防護機制，必要時由林明昕政委協調召集跨部會會議，建立事先有效的防範機制。

