卓揆主持治安會報 全力打詐、防疫情、護青少年 守護國人與國家安全
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今天（20日）主持「行政院114年第5次治安會報」，聽取普發現金防詐、非洲豬瘟防疫、青少年保護、護照防盜賣及ATM臉部遮蔽示警等多項專案報告。卓榮泰強調，政府在普發現金、打詐、非洲豬瘟防疫、邊境查緝、青少年保護及國境安全等重大工作同步推動，感謝各部會協力，必須持續掌握情勢、完善查緝與宣導、檢視制度缺口，並強化跨部會合作，全力守護國人及國家安全。
卓榮泰致詞時表示，全民普發現金專案已於今年10月23日正式啟動，並於11月10日全面開放登記，感謝行政院張惇涵秘書長及財政部、內政部等相關部會共同推動，讓普發現金專案順利展開。目前普發現金工作仍在進行中，請各部會持續關注各種最新發展狀況，積極推動防詐宣導及打詐工作，讓普發現金工作順利執行，使國人均能於規定期間內領到該筆現金。
在防詐作為部分，卓榮泰指出，在林明昕政務委員及行政院打擊詐欺指揮中心馬士元指揮官督導下，內政部警政署自今年9月起成立專案打擊小組，每日積極追查假冒網站及可疑廣告，迄今已通報移除3個境外假冒網站，並下架停權177件詐騙廣告及帳號，同時偵辦10件以政府普發現金名義的詐騙案件，展現具體成果。
針對日前臺中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，卓榮泰表示，政府立即成立「非洲豬瘟前進應變所」，透過中央與地方政府協力合作，避免疫情擴散。臺灣高等檢察署亦於10月23日啟動「打擊民生犯罪聯繫平臺」，整合行政及司法量能，積極辦理非洲豬瘟案件，一方面將疫情封鎖在案例場；另一方面，也追查案件源頭與相似案例，避免疫情對外擴散。
卓榮泰並要求財政部關務署加大查核力度，落實邊境查驗工作，海巡署加強邊境走私查緝，內政部協助執行非洲豬瘟相關管制措施，防堵任何疫情入侵威脅。
在青少年保護方面，卓榮泰聽取「114年『暑期保護青少年－青春專案』執行情形與策進作為」後表示，本次青春專案感謝海洋委員會主動加入，114年暑期水域死亡人數、海域遊憩死亡人數均有明顯下降。針對兒少性影像犯罪、無照駕駛及菸害等三大問題，他要求文化部、數位部、NCC、交通部、衛福部等單位落實分級管制、檢討改善措施及加強稽查；對於新興毒品「依托咪酯」，則請檢警持續強化緝毒，並請教育部、法務部、國防部參考警政署唾液毒品檢驗試劑，快速查察新興毒品。
針對國際犯罪集團詐騙販賣我國護照及掩護偷渡行程，卓榮泰責成內政部會同外交部強化護照核發、遺失及註銷情資管理，與友邦建立通報攔阻機制，並請教育部、勞動部及地方政府針對青年及海外工作族群加強防詐宣導，全面建立防制護照外流的韌性體系。
對於警政署臨時動議「推動ATM臉部遮蔽示警功能」，卓揆指示金管會、財政部與警政署共同研議，形成一致標準，要求所有銀行儘速建置，提升民眾使用信心。
卓榮泰最後特別點名近期破獲的太子集團等國際詐騙集團在國內涉入多起豪宅與名車交易，卻未被金融機構事前察覺，顯示金融安全防衛系統仍有明顯不足。他要求法務部、內政部、財政部、經濟部、交通部及金管會全面檢視制度缺口，立即建立完善有效的安全防護機制，必要時由林明昕政委協調召集跨部會會議，建立事先有效的防範機制。
更多Newtalk新聞報導
政院動員會報》卓榮泰：建構全社會防衛韌性 堅定守護國家
批國民黨財劃法修法「突襲通過」 陳其邁：恐傷害高雄重大建設與民生經濟
其他人也在看
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 23 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 14 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光
論壇中心/綜合報導台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。民視 ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 7 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 3 小時前
中國再禁日本水產 禁日令有用？日本民眾不怕、反而更加挺高市 12月參拜靖國神社 高市挺台不退讓 川普賣最先進F-35 換沙烏地阿拉伯1兆美元投資｜全球聊天室｜#鏡新聞
4:12 日官員訪中 臉色鐵青不握手 5:56 高市力挺 源自中國壓迫台灣 8:09 共軍演練升級 攻台3時間點 ◎中日關係持續惡化，甚至被形容為建交 53 年來最低點。兩國長年的歷史與主權爭議，再度因日本首相高市早苗的「台海問題涉及日本存亡」言論而緊張升溫。中國恢復對日本水產品的進口禁令，也透過觀光、影視等領域施壓，並延長在黃海實彈演習，強化軍事與外交上的施壓。 ◎從 2012 年的釣魚台主權風波、2013 年前首相安倍晉三參拜靖國神社，到 2023 年日本排放福島處理水，中日矛盾的傷口反覆發作。但即便日本國內對於是否協防台灣的看法有分歧，高市的民調節節攀升卻是事實，抵抗中國威逼的聲浪也有成長趨勢。評論甚至指出，北京過度反應反而可能助長日本推動防衛政策的進程…… ◎沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，18日造訪美國華盛頓，與總統川普會面，兩人討論雙方國防、科技、核能等方面合作。當晚川普也在白宮設宴，款待遠道而來的貴賓，除了白宮官員之外，輝達執行長黃仁勳、知名葡萄牙球星「C羅」羅納度，也都是座上賓，甚至連之前跟川普鬧翻的特斯拉執行長馬斯克都現身晚宴，兩人關係似乎已經破冰。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 10 小時前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 1 天前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險
[NOWnews今日新聞]中國與日本之間，因為高市早苗近期有關台灣的言論，關係持續惡化，中國並因此暫停進口日本水產品，取消2國關於出口牛肉的談判。中國的盟友俄羅斯也表示，日本應該深刻反省歷史、吸取二戰...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日媒爆料：自民黨缺乏對北京管道 踩到台灣問題「老虎尾巴」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論持續延燒，日方派外務省官員赴北京對話，但情勢並未和緩，日媒透露，這次「踩到台灣問題這條老虎尾巴」，而執政的自民黨內部缺乏對北京溝通管道，對立恐短期難解。中天新聞網 ・ 1 天前
藍白主席會面 「藍加白」是台灣主流 最新的民意
(記者蕭文彥台北報導)中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌今(19)日共同出席「以行動、顧台灣」高峰會談。針對國會監督、改革落實、政黨合作模式與未來選戰布局等議題，廣泛交換意見。鄭麗文主席期...自立晚報 ・ 15 小時前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 1 天前
梁文傑提郝龍斌兩岸路線 打臉蕭旭岑「一國兩區」｜#鏡新聞
國民黨副主席蕭旭岑，日前表示：黨主席鄭麗文的兩岸路線是一國兩區！今天(11/20)，陸委會副主委梁文傑就回擊，翻遍2部法律沒看到這4字，梁文傑更表示，他贊成過去郝龍斌所提出的：中共要先承認中華民國才有兩岸和平，因此在討論一國兩區前，應該要先問中共承不承認中華民國。另外，中共對台也展開跨境鎮壓，國國台辦今天宣稱，已經收到上萬封檢舉台獨的信件。鏡新聞 ・ 2 小時前