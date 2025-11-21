▲卓揆主持治安會報，持續推動查緝與宣導，全力守護國人及國家安全。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】行政院長卓榮泰主持「行政院114年第5次治安會報」，並聽取「114年『暑期保護青少年－青春專案』執行情形與策進作為」、「國際犯罪集團詐騙販賣我國護照及掩護偷渡行程之趨勢分析與策進作為」、「推動ATM臉部遮蔽示警功能」等報告。卓院長表示，近期政府在普發現金、打詐、非洲豬瘟防疫、邊境查緝、青少年保護及國境安全等多項工作上同步推動，感謝各部會協力，強化防詐作為。卓院長請相關部會持續掌握情勢、完善查緝與宣導、檢視制度缺口，並強化跨部會合作，全力守護國人及國家安全。

卓院長致詞時表示，談及防詐工作，在林明昕政務委員及行政院打擊詐欺指揮中心馬士元指揮官督導下，相關部會持續進行打詐及防詐宣導工作，內政部警政署自今年9月起成立專案打擊小組，每日積極追查假冒網站及可疑廣告，迄今已通報移除3個境外假冒網站，並下架停權177件詐騙廣告及帳號，同時偵辦10件以政府普發現金名義的詐騙案件，展現具體成果。

儘管「雙11」網路購物活動已結束，但預期仍會有大量各種境外貨物及包裹郵寄來臺，請財政部關務署加大查核力度，落實邊境查驗工作，並請海洋委員會海巡署加強邊境走私查緝工作，除將違規物品杜絕於境外，更重要的是防堵任何疫情入侵的威脅。另請內政部協助執行非洲豬瘟相關管制措施，並請財政部關務署及海洋委員會全力投入，持續精進各種查緝及宣導作為，以守護國人健康與國境安全，讓一切工作皆能奠基於該基礎下向前邁進與精進。

卓院長在聽取內政部警政署「114年『暑期保護青少年－青春專案』執行情形與策進作為」後表示，本次「青春專案」感謝海洋委員會主動加入，114年暑期水域死亡人數、海域遊憩死亡人數均有明顯下降。為確保暑期青少年活動空間安全無虞，請相關部會配合內政部規劃，共同提出暑期青少年福利及保護措施，以健全青少年身心發展。

針對兒少性影像犯罪、無照駕駛及菸害等3大問題，卓院長指出，這不僅極具威脅性，且對兒少、用路人及一般民眾都會造成若干行為上的侵犯，請文化部、數位發展部及國家通訊傳播委員會落實管制各種遊戲、網路及影像分級制度；請交通部持續檢討青少年無照駕駛問題，具體提出改善措施；請衛生福利部加強稽查違法使用菸品行為，並落實性影像被害人保護措施，共同抑制有害青少年身心健全發展等行為。

新興毒品「依托咪酯」對青少年身心發展影響甚鉅，請檢警機關持續強化緝毒工作，並請教育部、法務部、國防部參考警政署推動的唾液毒品檢驗試劑，快速查察「依托咪酯」等新興毒品，抑制不法行為，建構青少年健全成長環境。此外，院長也感謝交通部適時訂定法規公告，讓所有部會有所依據、據以執行。

有關內政部移民署「國際犯罪集團詐騙販賣我國護照及掩護偷渡行程之趨勢分析與策進作為」報告，卓院長請內政部會同外交部，持續強化護照核發、遺失及註銷等情資管理及交換，並積極推動與友邦國家建立通報及攔阻機制；另請外交部持續精進護照管理及處罰規範，以確保國境安全，並請教育部、勞動部及地方政府共同推動護照防詐宣導，特別針對青年及赴海外工作族群強化識詐教育。同時，卓院長也責成內政部整合跨部會能量，與民間團體、航空業及旅行社協力，全面建立防制護照外流的韌性體系，以維護國家安全及國際信譽。

有關內政部警政署於臨時動議提出「推動ATM臉部遮蔽示警功能」一案，卓院長請金融監督管理委員會、財政部與內政部警政署共同研議，確認相關規劃是否能形成一致標準，讓所有銀行全面投入，除鼓勵業者配合外，也必須要求儘速建置提款機相關安全示警功能，提升民眾使用信心。

近期查獲太子集團等國際詐騙集團多年來在國內涉入多起豪宅與名車交易，但金融機構卻無法事前察覺異常，顯示我國金融安全防衛系統仍有明顯不足，在詐騙集團橫行情況下，政府應更加速強化相關防制機制，尤其檢、警、調等單位在這起事件的預警防範系統未能防範於先，造成國人不良觀感，請法務部、內政部、財政部、經濟部、交通部及金管會等部會全面檢視現行制度缺口，立即建立完善且有效的安全防護機制，必要時由林明昕政委協協調召集跨部會會議，以建立事先有效的防範機制。