【卓揆主持行政院動員會報】國軍持續提升衛勤量能 穩定支援力量

軍醫體系在全民防衛動員中扮演關鍵角色，榮獲「114年度推動全民防衛動員準備事務績優人員」的軍醫局局長蔡建松中將表示，此項殊榮非個人成就，而是歷任局長奠下根基與全體軍醫官兵共同努力成果。軍醫局將持續提升衛勤專業量能，建構更完整的動員體系，確保我國在戰時、平時及災害情境中均能維持穩定且可靠的醫療支援力量，成為國家最堅實的後盾。

蔡建松表示，軍醫局的動員任務主要分為軍事動員及衛生動員兩大方向，前者在配合國防部執行戰傷救護、衛勤支援及各級衛勤作業，確保前線醫療體系能迅速運作；後者則與衛福部密切協作，整合軍民醫療資源，建置具韌性且可快速擴充的醫療量能。

蔡建松指出，近年軍醫局積極導入美軍模式，推動衛勤作業現代化，並建立外科前進小組與後送管制站，整合設備、人員訓練及後勤補保，使戰時救護能力更為完整。而國軍血液自給是醫療動員的關鍵基礎，三軍總醫院啟動「三軍血液計畫」，首座國軍捐血站年底在松山分院啟用，未來也將配合臺灣血液基金會，在桃園、臺中、左營與花蓮等地設站，以確保戰時及災害發生時，傷患能即時獲得充足血液。

另軍醫局也投入大量能量支援民間醫療動員。蔡建松表示，軍醫局協助衛福部推動「備援手術室團隊（BORP）」訓練，裨益醫學中心及準醫學中心熟稔前進外科小組運作，使民間醫療體系能在戰時或重大災害時迅速擴充能力；亦支援消防署及警政署辦理戰術緊急傷患救護（TECC）訓練，協助第一線人員掌握最新的救護技術，提升整體社會在複合情境下的生存與救援能力。

