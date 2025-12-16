卓揆主持青年諮詢委員會 勉帶領社會改革及轉變

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（16）日主持「行政院青年諮詢委員會」第5屆第2次會議時表示，政府一直希望與青年合作，將「愈傳統、愈在地」化為「愈國際、愈創新」。而今日會議有兩提案，一是推動「行政法規雙語化」政策，二是推動「長照3.0」計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施，兩案內容皆相當扎實、觸角廣泛，顯見青年委員擁有相當良好的政策能力。

卓揆指出，青年透過夢想，尋找自身方向，並透過公部門給予必要協助，讓青年結合夥伴與世界連結，接收創新、啟發傳統，將「愈傳統、愈在地」化為「愈國際、愈創新」，這也是政府一直以來希望與青年合作的事。目前世界各國都在爭相競逐人才，各領域人才持續往「低年齡化」發展，許多創意、成就不受年齡限制，青年若能將創新思維結合社會所需，即能成為各行各業中的成功典範。

卓揆表示，過去這段期間，青年為臺灣社會帶來強大的正面力量，尤其在花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件中，約50萬人次志工湧入花蓮，協助災民清除家園，以及青年與農業部組成的9人探勘小組，徒步行走至馬太鞍溪上游的堰塞湖，回報堰塞湖第一手狀況，成為花蓮居民安全保障的重要訊息。

卓揆指出，今日會議有兩提案，一是推動「行政法規雙語化」政策，二是推動「長照3.0」計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施。雙語政策呼應國際連結的重要性，期望讓臺灣成為對國際人士友善的社會。而明年臺灣將進入串連個人、家庭、社區、醫療、機構的長照3.0時代，但相關所涉1千多億元預算目前在立法院仍未付委審查。同時，立法院再修正的《財政收支劃分法》明顯違憲，因此行政院依照《中華民國憲法》第37條規定，決定「不予副署」，也感謝總統賴清德支持行政院做法，賴總統深知立法院修法過程粗糙，未符合公開透明的民主程序，因此與行政院採取同樣立場。

針對青年委員提出「為配合我國『2030雙語國家政策發展藍圖』，強化行政機關之語言友善性與國際接軌能力，建議推動『行政法規雙語化』政策」一案，卓揆表示，請國家發展委員會持續參酌各種國外英譯模式，積極徵詢外國商會及外部專家學者意見，並評估運用AI工具，輔助部會法規英譯之可行性，以提升英譯效率與品質。

卓揆並責成行政院法規會研議，依「普及性」及「必要性」原則，將涉外行政規則納入英譯範圍，以保障外籍利害關係人知情權益，並加速各部會完成涉外法規命令及行政規則之盤點與英譯工作，全面提升更友善的國際化環境，讓外國人士能夠更了解、更熟悉臺灣各項政策與進步，有助臺灣進行更多國際連結。

針對青年委員所提「『長照3.0』計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施」一案，卓揆表示，青（少）年家庭照顧者肩負家庭、學業及職涯等多重負擔，政府有責任「接住」他們，避免青（少）年家庭照顧者被迫中斷學業或放棄職涯發展。在積極面部分，則由「長照3.0」提供替代人力，幫助青（少）年照顧家庭，讓青（少）年及早回到社會、職場及教育現場。

卓揆責成衛福部持續整合相關部會資源，針對青（少）年照顧者在求學深造、職涯探索及身心減壓等各方面特殊需求，以精準辨識及行政協助為原則，持續精進青（少）年家庭照顧者跨部會之轉介機制；另請教育部與勞動部加強落實長照資源之宣導，確保資源的可近、可用；相關部會也應參酌實務現場及服務對象的意見滾動檢討，讓需要者適時獲得支持資源。

行政院長卓榮泰今日主持「行政院青年諮詢委員會」第5屆第2次會議，並聽取青年委員成果報告。（行政院提供）