卓揆今定調「不副署」...黃國昌被問倒閣脫口「確定卓會下台嗎？」...律師廖國翔狠嗆：問這什麼87問題，去學一下憲法可以嗎？

藍白今年修惡《財劃法》通過，行政院先前提出覆議案仍遭立院否決，行政院長卓榮泰今下午定調將採取「不副署」途徑反制。日前政院因表示「公布不執行」，不斷遭在野藍白批評獨裁、違憲，而民眾黨主席黃國昌昨被媒體問及倒閣，反問「確定卓榮泰會下台嗎？」，引發爭議。對此，律師廖國翔開嗆，「問這什麼87問題，去學一下憲法可以嗎？」

黃國昌昨日受訪時被問及，民眾黨將會用何種方式抵制行政院，黃國昌回應，當前已不是單純是否副署、執行的技術問題，而是執政者選擇性守法、執行法律，嚴重衝擊台灣法治與民主憲政；對於綠營人士嗆「有種就提倒閣」，黃則反問，行政院長本身都不守憲、不守法了，倒閣確定就會下台嗎？

對此，律師廖國翔發文砲轟黃國昌，「問這什麼87問題，去學一下憲法可以嗎？如果倒閣而且立法院通過，行政院長就只能下台阿，不然咧？」



不少網友均在貼文下方留言狠酸，「媽啊每天都有笑話看，真的是happy holiday」，「看看這是什麼法學博士，字都不認識」，「以為大家都跟你黃國昌一樣無恥，戀棧權力賴著不走嗎？」，「假律師自然不懂憲法」。

