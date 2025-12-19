卓揆令交通站戒備 藍促強化預警

北捷北車、中山站旁19日晚間發生隨機傷人事件。事發後台北市長蔣萬安與副市長李四川隨即前往台北車站事發現場了解情況。（孫敬攝）

台北捷運台北車站、中山站19日傍晚接連發生投擲煙霧彈及隨機砍人案件，造成多人傷亡，張姓嫌犯也墜樓身亡。行政院長卓榮泰指示警政署高度戒備，並徹夜查出張男犯罪動機，務必讓民眾最短時間內了解正確訊息。

國民黨5位北市立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強發布聯合聲明，表示將在立法院督促政府強化公共場所的預警、防範與應變能力，確保類似事件不再發生。

張姓嫌犯墜樓後，卓榮泰於中正一分局說明最新狀況，他表示，台北車站出口及捷運中山站兩地蓄意害路人的犯罪行為，是同屬一人所為，張姓嫌犯在中山站被警員追捕，墜樓身亡，他要求台北市警局全力配合檢察官偵辦，指示內政部警政署全力支援。

卓榮泰也下令警政署，目前全國各地鐵、公路、捷運、航空站重要地點維持高度戒備，並徹夜查出張男犯罪動機，且要清查有無其他關連，務必要讓民眾在最短時間內了解政府所掌握的訊息。

此外，卓榮泰特別感謝台北市長蔣萬安、副市長李四川到各地探望受傷的民眾，也指示北市警方後續處置方向，希望市警局能夠跟警政署通力合作，共同盡快偵破這起事件。

桃園市長張善政表示，已指示桃捷全線車站、列車比照恐嚇威脅SOP啟動相關作業。他說，接獲任何恐嚇威脅訊息，皆視為真實事件，並迅速就訊息內容判定對策加以處理。

高雄市長陳其邁指出，為防範「模仿效應」及確保高雄市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。

台南市長黃偉哲指示相關局處在大眾運輸場域嚴加巡檢。