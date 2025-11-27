卓揆任內第8件覆議案 政院對再修版財劃法提覆議

行政院長卓榮泰說：「今天已經是行政院在過去1年多以來，第8次提出覆議案，而且行政院每一次提出覆議都是被動的。」

針對立院日前三讀通過《財劃法》再修正版，行政院27日通過提出覆議案。行政院長卓榮泰表示，立院版《財劃法》修法有極端矛盾、窒礙難行、違反憲政秩序等6大問題，希望立法院能詳細審視覆議案，若國會能對政院版《財劃法》達成共識，政院將詳列相關試算結果。

列違反舉債上限等6問題 行政院對再修正版財劃法提覆議案

卓榮泰表示，「只要大家接受了這樣的原則，認清楚這樣的公式，我們就可以把試算的結果、數字詳列出來，否則現在我們詳列任何一個數字，難免被懷疑這個數字是怎麼拚湊。」

行政院會通過「再修正版《財劃法》」覆議案，這也是卓榮泰上任以來第8度提覆議，過去7次包括國會改革、藐視國會罪、《憲法訴訟法》、《選罷法》、114年中央政府總預算、《財劃法》與《警察人員人事條例》，但都遭到立法院否決退回。

國民黨立委賴士葆說道，「他老是提覆議，變成史上最多的覆議院長，每一次覆議、每一次失敗，然後硬要撞，等到我們三讀通過了，都還沒有實施，你才丟行政院的版本，行政院的版本你又算不出來。」

針對立法院去（2024）年修訂《財政收支劃分法》，因為計算公式分母錯誤導致345億元統籌款無法分配，民進黨立法院團提出《財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例》， 主張無法分配到地方的345億元款項應該用在人民身上，包括婦女坐月子政府出10萬元、國保年金月領足8000元，以及上班族勞退自提1%，政府加送1%。

國民黨立委李彥秀認為，「我們應該想一個要用什麼樣的方式來編列，絕對不是用暫行條例，而是未來這些政策要做，不是到處找錢、到處挖錢，要做我們就好好做，長長久久的做。」

民進黨立委郭國文指出，「對於整個345億的存在與否，雙方有一些不同意見的交鋒，在這個時間點345億是存在的，不是沒有存在，因為他們修正了法案當中第3次修法這個法案，事實上目前為止還沒有生效。」

《財劃法暫行條例》因為朝野立委及行政機關各有意見，無法達成共識。立法院財政委員會會中決議，等政院版《財劃法》交付委員會後，再一同與「暫行條例」於財委會進行討論，暫行條例擇期再審。

