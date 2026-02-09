卓揆來宜蘭「議會沒收通知」議長火大 政院：向來通知縣府為主

卓榮泰8日赴宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形。（行政院提供）

行政院長卓榮泰上週末赴宜蘭視察鐵路高架化建設，卻引發國民黨籍議長張勝德跳腳稱評「縣議會未接獲通知」，現場僅見綠營立委與參選人，直指視察行程變調為「輔選列車」。對此，行政院官員今（9日）嚴正澄清，行政首長視察地方建設向來以通知地方政府與選區立委為主，並無「特地通知議會」的慣例。

針對宜蘭縣議會抱怨未接獲行程資訊，行政院官員表示感到「疑惑」。根據《自由時報》報導，官員解釋，院長視察地方建設的公開行程，依循往例皆是預先知會地方政府及該選區立委，並不會特地發函通知地方議會。官員強調，卓揆此次視察鐵路高架化的行程，早在6日上午便已同步通知宜蘭縣政府與選區立委陳俊宇。

官員指出，8日視察現場並非僅有綠營人士，宜蘭縣政府由代理縣長林茂盛、交通處長黃志良等人代表出席，充分顯示縣府與中央的溝通暢通。官員進一步說明，首長的公開行程在對外發布後，各界民代、媒體皆能掌握動態；現場出現的民進黨籍議員，通常是基於關心選區議題，或隨同選區立委、地方政府人員一併出席。

面對「輔選」指控，政院官員重申，只要是關心該項建設議題的民意代表、村里長，不分黨派皆歡迎出席，實務上，若民代本人無法親自到場，委派辦公室助理或代表出席也是常見情形。政院強調，視察目的是為了實地掌握公共工程進度，盼外界將焦點回歸建設本身，而非政治解讀。





