卓揆允建2代花創園區 盼世界看見台灣蘭花產業實力

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行政院長卓榮泰（中）12日視察台南市後壁區花卉創新園區，農業部長陳駿季（右）與台南市立委陳亭妃（左）一起陪同。（程炳璋攝）

行政院長卓榮泰12日視察位於台南後壁區的花卉創新園區，透露行政院已核定花卉創新園區2代擴區計畫，園區未來將打造兼具產業、生活與觀光功能的區域發展模式。希望台美關稅談判盡快塵埃落定，讓產業界重拾穩定與信心，讓世界看見台灣產業不只有晶片，還有蘭花實力。

卓榮泰在農業部長陳駿季陪同下參觀園區，提及立委陳亭妃對台南蘭花產業發展的規畫構想，認為若能結合地方觀光資源與蘭花產業特色，將有機會勾勒出台南未來的蘭花觀光產業地圖。

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台灣的蘭花產業去年受美國關稅衝擊，卓榮泰坦言，去年以來的台美關稅談判，讓部分產業歷經1段不確定時期，希望能盡快完成協商，提供產業界明確方向。行政院與農業部已備妥300億元農業安定基金作為後盾，但強調「希望不要用到」，期待透過談判成果維持台灣農產品與花卉產業國際競爭力。

卓榮泰表示，台灣國際蘭展已具國際知名度，未來有機會與世界蘭展、日本東京蘭展接軌，打造全球3大重要蘭展品牌。讓國際買主來台不只看見半導體產業，也看見台灣精緻農業與蘭花實力。

農業部指出，台灣花卉外銷產值約65億元，其中蘭花占93％，後壁花卉創新園區更是全球最大的蘭花生產聚落，年產值約20億元，帶動1800個就業機會，堪稱「蘭花矽谷」。原本的175公頃園區已飽和，未來透過新開闢120公頃的2代園區與公共設施升級，強化研發、生產、行銷及觀光功能，鞏固台灣蘭花王國地位。

談及南部水情，卓榮泰指出，台南市白河、曾文、烏山頭與南化4座主要水庫近日受梅雨挹注，蓄水量均有回升，南部水資源聯通管工程已大致完成，未來若再串聯中部系統，北部水源也有機會支援南部使用。此外，中央未來4年將投入1000億元作為地方治水經費，改善地方防洪環境，作為產業發展的重要基礎。

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