卓揆出席臺日工程技術研討會 盼交流合作走向世界

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（17）日出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」時表示，此次研討會主題為「科技引領、永續新程」，不只聚集多位日本專家學者來訪，也顯示日本工程界對臺灣的重視；期盼未來臺日雙方在工程方面持續交流學習，以集體力量向外爭取更多合作機會，讓臺日「強強聯手」走向世界。

「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」今日在臺北福華大飯店舉行，卓揆致詞指出，今年9月花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，藉由日本贈送的「投入式（浮標型）水位計」，讓政府能更加精準地監測堰塞湖水位，即時掌握第一手情況，替花蓮光復鄉居民及前往救災的50萬人次志工帶來更多安全保障，他要代表臺灣政府與人民向日本表達由衷的感謝；此外，COVID-19疫情爆發之初，日本更慷慨捐贈龐大數量的疫苗，讓臺灣人民感受到被關懷及重視。

卓揆提到，臺日不僅在產業、經濟、文化及旅遊等方面展開交流，雙方更致力於維護印太地區的和平穩定，臺灣會展現保護國家主權及安全的能力與責任，也期盼與全世界理念相近的國家站在一起，為自由、民主及人權奮鬥。

卓揆強調，臺灣深知自己對全球科技領域及製造業負有責任，因此在既有能源之外，政府也會嘗試開發各種新式能源，確保民生及產業用電充足，維持臺灣能源穩定。此外，臺日雙方過往在工程方面，已有許多成功合作的海外案例，例如印尼雅加達捷運系統及菲律賓南北通勤鐵路等；面對新的全球關稅貿易秩序，臺日雙方更要在工程方面持續交流學習，以集體力量向外爭取更多合作機會，讓臺日「強強聯手」，走向世界。

卓揆期盼未來臺日雙方在工程方面持續交流學習，以集體力量向外爭取更多合作機會，讓臺日「強強聯手」走向世界。（行政院提供）

卓揆今日出席「第35屆臺日工程技術研討會開幕典禮」。（行政院提供）