▲卓揆出席達福林匹克運動會代表團返國餐會，肯定選手奪得佳績。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】行政院長卓榮泰今（2）日出席「2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團」返國餐會，代表政府及全體國人由衷感謝參賽選手為國家爭取最高榮譽。本屆達福林匹克運動會，我國勇奪1金、6銀、6銅，合計13面獎牌。在保齡球女子組團體賽項目，由陳怡妙、林雅琴、張堯茜、王玉琴選手奪下金牌；在田徑男子十項全能項目，則由首度參加達福林匹克運動會、現年18歲的危宇澤選手拿下銀牌，即使其出戰首日即受傷，但仍斬獲佳績。

卓院長表示，他了解選手們在訓練過程中一定格外辛苦，稍早現場播放競賽成果影片，當他聽到「每一天的努力不是為了誰的掌聲」一席話時非常感動，他也會努力學習選手們的拚搏精神。

依循往例，每當國家代表團返國時，行政院都會舉辦餐會歡迎選手歸國，代表團人數縱有不同，但行政院舉辦餐會的規格及重視選手的心意不會改變，期盼每一位選手都能在運動場上充分發揮潛力，進一步帶動國人運動風氣，鼓勵更多民眾從事運動，達成全民運動最終目標，「讓國家更強、人民更健康、世界可以擁抱及看見臺灣」。

卓院長也肯定運動部李洋部長自今（2025）年9月9日上任後，持續關注全民運動、一般運動競賽、國際競賽、運動產業及適應運動發展。而適應運動就是讓行動不便者、高齡者、兒童等特殊需求的族群，能夠享受運動帶來的自信與快樂，因此政府從制度面及環境面做各項調整，同時也持續挹注經費，全力壯大適應運動發展，促進普及性的參與，讓每一位民眾都能找到適合自己的運動方式，並在訓練過程中充分發展潛力、獲得佳績，進而達成「人人都是體育人」理念。

運動部及交通部觀光署將透過舉辦國際賽事，攜手發展臺灣觀光，未來一整年不僅有各種國際級及世界級的運動賽事，同時也會推動各項社區運動，期盼選手們繼續努力爭取更好成績，更重要的是保持身體健康，實現「快快樂樂的運動、快快樂樂的生活、快快樂樂的成長」目標。

卓院長於致詞結束後，接受保齡球女子團體金牌張堯茜、王玉琴等選手致贈吉祥物紀念品，以及桌球團體銀牌王顗翔、楊榮宗、盧仕杰、郭岳東等選手致贈簽名旗，隨後與代表團林昭穎團長、趙玉平總領隊、代表隊選手及教練合影留念，並與行政院李慧芝發言人、運動部李洋部長、鄭世忠次長、林團長、趙總領隊等人，共同舉杯慰勉選手。