卓揆出席IT Matters Awards 談政府人力與權力分配現況

行政院長卓榮泰擔任IT Matters Awards頒獎嘉賓。(記者邱巧貞攝)

〔記者邱巧貞／台北報導〕由數位發展部指導、IMA資訊經理人協會主辦的第三屆IT Matters Awards頒獎典禮今(11)日隆重登場，現場雲集全台代表性企業、政府單位與IT專業人才，行政院長卓榮泰與數位發展部部長林宜敬也親臨現場擔任頒獎嘉賓。

卓榮泰於壓軸頒獎時幽默表示，若現場有人有意願加入政府部門，務必主動與他聯繫，因為「現在要找人進入行政部門真的很難，但想參選立法委員的人卻很多，從這點就可以看出，權力分配有多失衡。」他也提到，當初為邀請林宜敬出任數位發展部部長，曾多次親自勸說，才促成這項任命。

廣告 廣告

話鋒一轉，卓榮泰接著提到，近期中央政府總預算與相關財政法制調整，已使行政部門在編列預算上出現實務困難。他表示「現在立法院可以通過一個法案，要行政院接受，跟他說計算公式錯了，他還不接受，結果真的錯了，所以我們有345億元的預算發不出去。」他指出，這樣的狀況不是第一次，近期又因《財政收支劃分法》(簡稱財劃法)修正再度出現挑戰。

他說，若依新修正的財劃法試算，明年中央政府總預算將須額外增加舉債2,600億元，若再加上原本已編列的約3,000億元，總舉債金額將達約5,600億元。他指出，依《公債法》規定，政府年度可舉債上限為總預算的15%，但若依新制試算，舉債比率將上升至17.1%，行政院將面臨「違法編列預算」的問題。

他也以企業經營為例表示，若公司董事會通過違反公司法、證交法或會計法的決議，企業負責人就必須承擔法律責任；同樣地，行政部門目前也正面臨在依法行政與政策推動之間的高度壓力。

今年 IT Matters Awards 在「數位轉型」、「社會影響力」與「AI Selected」三大獎項中，展現前所未見的多元樣貌。航空航太指標企業漢翔航空工業以結合 AI 與資安的智慧製造平台，展現重工業邁向AI智造的新突破；桃園市政府透過智慧路燈、AI 號誌與防災科技，打造更敏捷且具高韌性的城市治理架構；日月光半導體則以數位化結合零碳策略，推動全球供應鏈ESG升級，成為國際永續典範。

今年得獎案例橫跨航太、半導體、智慧城市、公民科技、身障就業到醫療與社福等多元領域，具體展現資訊科技在產業、民生與公益場域中的深刻影響力，也再次凸顯IT Matters的核心價值，讓資訊科技真正回應人、產業與社會的需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣被入列！菲律賓喊停台灣、西班牙豬肉進口

Costco 20年資深員工不藏私分享 推薦「8款」必買好物

全球慘付代價！中國出口海嘯肆虐 貿易順差首破1兆美元

輝達H200賣中國 《路透》爆美國抽成25％「台灣買單」

