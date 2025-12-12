卓揆副署財劃法公告？洪偉勝：不副署作為新的憲政慣例契機

台灣永社12日舉辦「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩。不副署合憲」記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長卓榮泰應否對立法院通過的「財政收支劃分法」修正案，在總統依法公布時採取不副署作為，台北大學公共行政學系兼任助理教授、律師洪偉勝今日出席「台灣永社」所召開「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』記者會」指出，卓揆應該把不副署列為因應選項，原因就是這種作法的影響程度最小，也較有可能形成憲政慣例。

洪偉勝表示，因應立法失速列車，最直接的煞車當然是憲法法庭，但大家都知道，憲法法庭已被癱瘓，既然如此，就要思考其他的煞車機制，最近社會討論行政院長不副署比較適合，還是未來不執行比較適合，或是透過下次選舉、公投，用更大的民主力量來踩煞車？他認為，面對車子暴衝、失控，任何能讓車速停止的方法都可以嘗試，至於用哪一種方法，要取決於當下具體情境，因為有些法案如果只用不執行，根本無法達到效果，有些法案如果只有不副署，也不會解決問題。

洪偉勝以不當黨產問題為例指出，黨產問題目前在法院審理，不是行政執行的問題，如果修法一旦公布生效，法官就只能按新法判決，因此，不副署就是唯一可能阻止傷害的手段；至於憲法法庭癱瘓的問題，由於憲法訴訟法修正後已經副署公布，大家反而期待大法官不依照新通過的法律，而是依據自身的憲法理解繼續運作，從這個角度，只說不副署，可能也是不足。

洪偉勝指出，台灣修憲門檻極高，當前幾乎不可能修憲，國外或過去的台灣經常透過藉由解釋憲法的方式進行憲法變遷，如今大法官已經無法順利運作，所以就只剩下形成憲政慣例的路徑，他主張行政院長必須將不副署列為因應的選項，原因就是影響程度最小、較有可能形成憲政慣例。

他還說，行政院長不副署，是在個案中基於對憲法及現行法律的判斷而拒絕副署，決定完全在行政院長一人，不涉及行政體系的其他公務員，也不涉及其他諸如考試權、司法權的行使，同時憲法也明文賦予立法院倒閣權，所以不至於有所謂權力不受節制的情況。

洪偉勝並批評部分立委天天把行政院長不適任掛在嘴邊，但當被問到是否願意提出倒閣時，又全部沉默或是顧左右而言他，這其實就是「口嫌體正直」。

